https://ria.ru/20240312/taurus-1932559294.html

СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии

СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии

Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию, сообщило во вторник издание Welt. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:43

2024-03-12T17:43

2024-03-12T17:53

специальная военная операция на украине

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию, сообщило во вторник издание Welt."Всего у вооруженных сил Германии имеется около 600 систем, точное количество является секретной информацией. Только половина из них в настоящее время считается готовой к использованию после технической модернизации в 2018 году. У другой половины срок действия сертификата (готовности к использованию — ред.) истек", — пишет Welt.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире