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СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии - РИА Новости, 12.03.2024
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17:43 12.03.2024 (обновлено: 17:53 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/taurus-1932559294.html
СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии
СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии
Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию, сообщило во вторник издание Welt. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:43
2024-03-12T17:53
специальная военная операция на украине
германия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию, сообщило во вторник издание Welt."Всего у вооруженных сил Германии имеется около 600 систем, точное количество является секретной информацией. Только половина из них в настоящее время считается готовой к использованию после технической модернизации в 2018 году. У другой половины срок действия сертификата (готовности к использованию — ред.) истек", — пишет Welt.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире
СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии

СМИ: лишь половина из 600 крылатых ракет Taurus в ФРГ готова к использованию

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию, сообщило во вторник издание Welt.
"Всего у вооруженных сил Германии имеется около 600 систем, точное количество является секретной информацией. Только половина из них в настоящее время считается готовой к использованию после технической модернизации в 2018 году. У другой половины срок действия сертификата (готовности к использованию — ред.) истек", — пишет Welt.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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