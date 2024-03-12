СМИ узнали о проблеме с крылатыми ракетами Taurus в Германии
СМИ: лишь половина из 600 крылатых ракет Taurus в ФРГ готова к использованию
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию, сообщило во вторник издание Welt.
"Всего у вооруженных сил Германии имеется около 600 систем, точное количество является секретной информацией. Только половина из них в настоящее время считается готовой к использованию после технической модернизации в 2018 году. У другой половины срок действия сертификата (готовности к использованию — ред.) истек", — пишет Welt.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.