https://ria.ru/20240312/taurus-1932557447.html

Германия доведет ракеты Taurus до боевой готовности, пишут СМИ

Германия доведет ракеты Taurus до боевой готовности, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024

Германия доведет ракеты Taurus до боевой готовности, пишут СМИ

Правительство Германии, несмотря на отказ поставлять Киеву ракеты Taurus, приняло решение модернизировать и довести их до боевой готовности, сообщает издание... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:38

2024-03-12T17:38

2024-03-12T17:56

германия

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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Правительство Германии, несмотря на отказ поставлять Киеву ракеты Taurus, приняло решение модернизировать и довести их до боевой готовности, сообщает издание Welt со ссылкой на свои источники."Будут модернизованы все Taurus, находящиеся на вооружении бундесвера. Всего в вооруженных силах Германии насчитывается около 600 систем", - пишет издание.По его данным, готовые для применения системы, которые были модернизированы ещё в 2018 году, а также несертифицированные ракеты более старого образца пройдут очередное обслуживание. Первые ракеты системы Taurus поступили на вооружение в 2006 году.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/taurus-1930906049.html

https://ria.ru/20240304/ukraina-1931089406.html

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германия, в мире