https://ria.ru/20240312/taurus-1932517687.html

Эксперт объяснил настойчивость Британии с ракетами Taurus

Эксперт объяснил настойчивость Британии с ракетами Taurus - РИА Новости, 12.03.2024

Эксперт объяснил настойчивость Британии с ракетами Taurus

Фантомные боли от утраты статуса морской державы объясняют стремление Великобритании обеспечить передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:12

2024-03-12T15:12

2024-03-12T15:12

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БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Фантомные боли от утраты статуса морской державы объясняют стремление Великобритании обеспечить передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по кораблям Черноморского флота, заявил РИА Новости доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, военный эксперт Олег Кузнецов, также рассказавший, как Россия сможет противостоять угрозе. По его словам, нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus с радиусом поражения до 700 километров сталкивается с настойчивостью Великобритании, "которая предлагает вдобавок к ним присовокупить ещё партию собственных ракет Storm Shadow". "Данный феномен объясняется предельно просто: британская политическая элита испытывает острые фантомные боли от утраченного в прошлом веке статуса величины морской, крайне обостренно переживает утрату своей военно-морской мощи, являющейся основой существования былой Британской империи. А поэтому всегда с запредельной завистью и ненавистью относятся к чужому военно-морскому флоту. Сегодня Британии нет дела до сухопутного театра военных действий на Украине, но она стоит за всеми диверсионными действиями украинских военных моряков против боевых кораблей и судов обеспечения российского Черноморского флота", - сказал Кузнецов. Он отметил, что угроза ракетных атак и морских беспилотников вынудила увести из баз в Крыму часть кораблей Черноморского флота и пока до них "не могут достать имеющиеся в распоряжении Украины британские средства поражения". "Чтобы достать туда, равно как и по Крымскому мосту, нужны более дальнобойные ракеты, и таковыми являются германские ракеты… По своей конструкции и принципам боевого применения ракеты Taurus и Storm Shadow мало чем отличаются друг от друга, помимо дальнобойности, и можно быть уверенным в том, что как только германские ракеты окажутся на Украине, применять их будут именно британские специалисты диверсионных операций", - полагает Кузнецов. Ответные действия России в случае поставок Украине Taurus можно разделить на три блока, продолжил собеседник. Во-первых, это резкое увеличение сил и средств ПВО, чтобы можно было отразить любую атаку, как это уже происходит с ракетами Storm Shadow. Во-вторых, основанные на разведданных удары по средствам доставки и местам хранения ракет Taurus. "В-третьих, следует активизировать удары по украинским тылам вплоть до границ с Польшей, чтобы постоянно держать под угрозой логистические маршруты доставки западных вооружений киевскому режиму. Конечно же, эти меры не будут стопроцентной панацеей от новой ракетной угрозы, поскольку она является последним козырем коллективного Запада в деле военной поддержки Киева перед прямой интервенцией, но сможет серьёзно снизить возможные риски", - заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html

https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, великобритания, россия, олаф шольц, германия, в мире