https://ria.ru/20240312/taurus-1932503447.html

ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины

ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины - РИА Новости, 12.03.2024

ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины

Украине не потребуются немецкие солдаты, если Германия поставит ракеты Taurus, заявил в интервью телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:21

2024-03-12T14:21

2024-03-12T14:24

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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Украине не потребуются немецкие солдаты, если Германия поставит ракеты Taurus, заявил в интервью телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев. "Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу", - сказал Макеев, в очередной раз потребовав поставку ракет Taurus. Посол подтвердил, что Киев с помощью данного оружия намерен атаковать российские склады боеприпасов, командные пункты и пути снабжения. Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html

https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины