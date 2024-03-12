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ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 12.03.2024 (обновлено: 14:24 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/taurus-1932503447.html
ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины
ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины
Украине не потребуются немецкие солдаты, если Германия поставит ракеты Taurus, заявил в интервью телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:21
2024-03-12T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Украине не потребуются немецкие солдаты, если Германия поставит ракеты Taurus, заявил в интервью телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев. "Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу", - сказал Макеев, в очередной раз потребовав поставку ракет Taurus. Посол подтвердил, что Киев с помощью данного оружия намерен атаковать российские склады боеприпасов, командные пункты и пути снабжения. Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html
https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины

Посол Макеев: украинские военные способны сами справиться с ракетами Taurus

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Украине не потребуются немецкие солдаты, если Германия поставит ракеты Taurus, заявил в интервью телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев.
"Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу", - сказал Макеев, в очередной раз потребовав поставку ракет Taurus. Посол подтвердил, что Киев с помощью данного оружия намерен атаковать российские склады боеприпасов, командные пункты и пути снабжения.
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Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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