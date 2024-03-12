ВСУ не нужны немецкие военные для применения Taurus, заявил посол Украины
Посол Макеев: украинские военные способны сами справиться с ракетами Taurus
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Украине не потребуются немецкие солдаты, если Германия поставит ракеты Taurus, заявил в интервью телеканалу ARD украинский посол в Берлине Алексей Макеев.
"Мы никогда не хотели, чтобы немецкие солдаты находились сейчас на Украине или чтобы Германия стала участником войны. Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы уже выполним саму работу", - сказал Макеев, в очередной раз потребовав поставку ракет Taurus. Посол подтвердил, что Киев с помощью данного оружия намерен атаковать российские склады боеприпасов, командные пункты и пути снабжения.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.