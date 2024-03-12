https://ria.ru/20240312/tatarstan-1932433417.html

Автомобили разыграют в Татарстане среди проголосовавших на выборах

Автомобили разыграют в Татарстане среди проголосовавших на выборах - РИА Новости, 12.03.2024

Автомобили разыграют в Татарстане среди проголосовавших на выборах

Жители Татарстана, проголосовавшие всей семьей на выборах президента РФ 15-17 марта, смогут принять участие в розыгрыше трех автомобилей, сообщила заместитель... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:35

2024-03-12T10:35

2024-03-12T10:35

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казань

россия

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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Жители Татарстана, проголосовавшие всей семьей на выборах президента РФ 15-17 марта, смогут принять участие в розыгрыше трех автомобилей, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. "Оргкомитетом по проведению Года семьи было принято решение о проведении акции "Всей семьей на выборы"… 15, 16, 17 марта будут разыграны три автомобиля. Организаторы конкурса предлагают жителям после процедуры голосования получить браслет и принять участие в фотоконкурсе", - сказала Фазлеева на пресс-конференции. По информации вице-премьера, чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00 сделать семейное фото с браслетом на избирательном участке и опубликовать фотографию в соцсетях с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. В каждый из дней голосования будет разыграно по одному автомобилю - в ходе прямой трансляции в одном из сообществ. Автомобили будут вручены всем победителям 17 марта в рамках большого семейного фестиваля, который будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Татарстан - Новый век". Руководитель аппарата исполкома Казани Булат Авдеев уточнил, что в городе к проведению всероссийского голосования подготовлены 466 избирательных участков, в том числе 31 – в местах временного пребывания граждан. На 20 площадках Казани предусмотрена культурно-развлекательная программа (детские мастер-классы, игры), на 170 объектах развернутся ярмарки. Кроме того, на 40 избирательных участках Казани будут дежурить медицинские работники, казанцы смогут сделать ЭКГ и измерить давление. С выданным на участке для голосования браслетом можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом все три дня. В заключительный день выборов на площади стадиона "Ак Барс Арена" состоится семейный фестиваль с масленичными гуляниями, вступлениями уличных театров, большим концертом, хедлайнерами которого станут Салават, Гузель Уразова, Хабиб, "Иванушки International", хор Турецкого и другие.

https://ria.ru/20240311/vertolety-1932370656.html

https://ria.ru/20240306/kazan-1931384639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, казань, россия