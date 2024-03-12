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ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 12.03.2024 (обновлено: 19:42 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/tanki-1932584331.html
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за дефицита на вооружение украинских войск стали поступать образцы военной РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:40
2024-03-12T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
т-55
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за дефицита на вооружение украинских войск стали поступать образцы военной техники, снятые с памятников. "Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 — из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", - написал Сальдо. По его словам, на линии фронта продолжаются позиционные бои с использованием орудий, минометов и БПЛА. Российская авиация эффективно применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты. "Наша артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику противника", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, т-55, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Т-55, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ из-за дефицита стали использовать танки, снятые с памятников

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за дефицита на вооружение украинских войск стали поступать образцы военной техники, снятые с памятников.
"Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 — из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", - написал Сальдо.
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По его словам, на линии фронта продолжаются позиционные бои с использованием орудий, минометов и БПЛА. Российская авиация эффективно применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты. "Наша артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику противника", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныТ-55Владимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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