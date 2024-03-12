https://ria.ru/20240312/tanki-1932584331.html
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за дефицита на вооружение украинских войск стали поступать образцы военной РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:40
2024-03-12T19:40
2024-03-12T19:42
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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вооруженные силы украины
т-55
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за дефицита на вооружение украинских войск стали поступать образцы военной техники, снятые с памятников. "Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 — из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", - написал Сальдо. По его словам, на линии фронта продолжаются позиционные бои с использованием орудий, минометов и БПЛА. Российская авиация эффективно применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты. "Наша артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику противника", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ начали использовать снятую с памятников технику, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ из-за дефицита стали использовать танки, снятые с памятников