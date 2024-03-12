https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами
Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами - РИА Новости, 12.03.2024
Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами
Литовская таможня сообщила, что конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:27
2024-03-12T17:27
2024-03-12T18:06
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Литовская таможня сообщила, что конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии. "Вчера, 11 марта, на дорожном посту "Мядининкай" сотрудники таможни задержали легковой автомобиль с регистрационными номерами Российской Федерации", — говорится в публикации. Таможенная служба пояснила, что это был Audi Q7, принадлежавший россиянину, за рулем оказался гражданин Молдавии, который хотел выехать в Белоруссию. "На водителя Audi Q7, который утверждал, что ничего не знал о введенных ограничениях, был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью 41 690 евро была конфискована", — заключили таможенники. Власти Литвы обязали водителей, ездящих на машинах с российскими регистрационными номерами, либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну. Срок истек 11 марта. Теперь такие автомобилисты будут считаться нарушителями законодательства — статья 515 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф и конфискацию авто. Исключение сделано для автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. На это дается 24 часа, причем в машине обязательно должен находиться ее владелец, иначе транспортное средство не пропустят в страну. В российском МИД заявили РИА Новости, что расценивают это решение Вильнюса как грубейший акт грабежа на государственном уровне, который Москва не оставит без ответа.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.Помимо Литвы и Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
https://ria.ru/20240312/vozhdenie-1932549863.html
https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932212342.html
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в мире, россия, литва, евросоюз, вильнюс, санкции
В мире, Россия, Литва, Евросоюз, Вильнюс, Санкции
Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами
Литовская таможня конфисковала автомобиль с номерами РФ гражданина Молдавии
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Литовская таможня
сообщила, что конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии.
"Вчера, 11 марта, на дорожном посту "Мядининкай" сотрудники таможни задержали легковой автомобиль с регистрационными номерами Российской Федерации", — говорится в публикации.
В Финляндии водителей машин с российскими номерами ждут новые ограничения
Таможенная служба пояснила, что это был Audi Q7, принадлежавший россиянину, за рулем оказался гражданин Молдавии, который хотел выехать в Белоруссию.
"На водителя Audi Q7, который утверждал, что ничего не знал о введенных ограничениях, был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью 41 690 евро была конфискована", — заключили таможенники.
Власти Литвы обязали водителей, ездящих на машинах с российскими регистрационными номерами, либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну. Срок истек 11 марта. Теперь такие автомобилисты будут считаться нарушителями законодательства — статья 515 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф и конфискацию авто.
Исключение сделано для автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. На это дается 24 часа, причем в машине обязательно должен находиться ее владелец, иначе транспортное средство не пропустят в страну.
"Пользуйтесь Стамбулом": Литва закрыла железнодорожные станции для россиян
В российском МИД заявили РИА Новости, что расценивают это решение Вильнюса
как грубейший акт грабежа на государственном уровне, который Москва
не оставит без ответа.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС
в отношении России
еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.
Помимо Литвы
и Латвии
, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии
, Литве
, Финляндии
, Польше
, Норвегии
, Болгарии
и Германии
.
Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России