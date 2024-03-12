https://ria.ru/20240312/svo-1932554356.html
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2024
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:30
2024-03-12T17:30
2024-03-12T17:49
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для участников СВО, чтобы они смогли участвовать в программе "Время героев"."У тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы они могли его получить, если, конечно, они этого хотят, если у них есть такие амбиции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО
Путин пообещал создавать условия для участия бойцов СВО во "Времени героев"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для участников СВО, чтобы они смогли участвовать в программе "Время героев".
"У тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы они могли его получить, если, конечно, они этого хотят, если у них есть такие амбиции", - сказал Путин.
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