https://ria.ru/20240312/svo-1932554356.html

Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО

Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2024

Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:30

2024-03-12T17:30

2024-03-12T17:49

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для участников СВО, чтобы они смогли участвовать в программе "Время героев"."У тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы они могли его получить, если, конечно, они этого хотят, если у них есть такие амбиции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин