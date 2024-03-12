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Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 12.03.2024 (обновлено: 17:49 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/svo-1932554356.html
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО - РИА Новости, 12.03.2024
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:30
2024-03-12T17:49
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для участников СВО, чтобы они смогли участвовать в программе "Время героев"."У тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы они могли его получить, если, конечно, они этого хотят, если у них есть такие амбиции", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал создавать условия для высшего образования участникам СВО

Путин пообещал создавать условия для участия бойцов СВО во "Времени героев"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России" пообещал создавать условия для получения высшего образования для участников СВО, чтобы они смогли участвовать в программе "Время героев".
"У тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы они могли его получить, если, конечно, они этого хотят, если у них есть такие амбиции", - сказал Путин.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев"
1 марта, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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