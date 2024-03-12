https://ria.ru/20240312/sud-1932524657.html

Американец попытался похитить сына и вывезти его из России

Американец попытался похитить сына и вывезти его из России - РИА Новости, 12.03.2024

Американец попытался похитить сына и вывезти его из России

Гражданина США будут судить в Калининграде за попытку похищения обманным путем сына, которого он вывез в Мамоновский городской округ под Калининградом, чтобы... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:37

2024-03-12T15:37

2024-03-12T16:08

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россия

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КАЛИНИНГРАД, 12 мар — РИА Новости. Гражданина США будут судить в Калининграде за попытку похищения обманным путем сына, которого он вывез в Мамоновский городской округ под Калининградом, чтобы уйти с ним через лес и болото за границу, сообщает пресс-служба СК РФ по Калининградской области. По версии следствия, 35-летний гражданин США приехал в Калининградскую область, чтобы встретиться с четырехлетним сыном, который является гражданином РФ, и не получив согласие на вывоз ребенка за пределы России, под предлогом совместного времяпрепровождения, мужчина на автомобиле вывез его на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лес и болото. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области и материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ.

https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html

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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)