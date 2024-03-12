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США считают, что Sputnik и RT подрывают их интересы в Латинской Америке - РИА Новости, 12.03.2024
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18:38 12.03.2024 (обновлено: 18:54 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ssha-1932572587.html
США считают, что Sputnik и RT подрывают их интересы в Латинской Америке
США считают, что Sputnik и RT подрывают их интересы в Латинской Америке - РИА Новости, 12.03.2024
США считают, что Sputnik и RT подрывают их интересы в Латинской Америке
США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:38
2024-03-12T18:54
сша
латинская америка
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе, следует из опубликованного отчета Южного командования Пентагона."Указанные средства массовой информации распространяют антиамериканские сообщения через традиционные и социальные медиа среди миллионов пользователей в Латинской Америке и по всему миру", — говорится в документе.В отчете указано, что Штаты представляют в образе "жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальном извлечении ресурсов из континента". По оценкам военных, стремление России "продвигать достоинства многополярного мира" среди государств в Центральной и Южной Америки нацелено на разрушение отношений между США и их партнерами в регионе.В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция России в информационном пространстве Латинской Америки — одна из наиболее мощных в регионе, она представляет угрозу для интересов Вашингтона за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT.В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
https://ria.ru/20240227/politika-1929877452.html
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сша, латинская америка, россия, министерство обороны сша, в мире
США, Латинская Америка, Россия, Министерство обороны США, В мире
США считают, что Sputnik и RT подрывают их интересы в Латинской Америке

США считают, что Sputnik и RT подрывают интересы Вашингтона в Латинской Америке

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе, следует из опубликованного отчета Южного командования Пентагона.
"Указанные средства массовой информации распространяют антиамериканские сообщения через традиционные и социальные медиа среди миллионов пользователей в Латинской Америке и по всему миру", — говорится в документе.
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В отчете указано, что Штаты представляют в образе "жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальном извлечении ресурсов из континента". По оценкам военных, стремление России "продвигать достоинства многополярного мира" среди государств в Центральной и Южной Америки нацелено на разрушение отношений между США и их партнерами в регионе.
В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция России в информационном пространстве Латинской Америки — одна из наиболее мощных в регионе, она представляет угрозу для интересов Вашингтона за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT.
В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
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