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При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:01 12.03.2024 (обновлено: 21:36 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932587933.html
При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика
При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика - РИА Новости, 12.03.2024
При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика
Киевский режим потерял 234 боевика при безуспешной попытке прорыва российской границы, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:01
2024-03-12T21:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
белгородская область
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим потерял 234 боевика при безуспешной попытке прорыва российской границы, говорится в сообщении Министерства обороны. "Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", — заявили в ведомстве.Так, в районе Одноборовки российские войска уничтожили до 60 украинских террористов и четыре пикапа, у Нехотеевки — до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера, в районе Сподарюшино — более 100 диверсантов, пять танков, три БМП Bradley производства США и два автомобиля.Еще одна инженерная машина разграждения противника подорвалась на мине, уточнили в Минобороны.Во вторник около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.Кроме того, с 8:00 до 8:25 армия отбила еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Террористов удалось отбросить, они понесли значительные потери.
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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
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безопасность, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Белгородская область
При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика

МО: Украина потеряла 234 боевика, 7 танков и 3 Bradley при попытке прорыва

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим потерял 234 боевика при безуспешной попытке прорыва российской границы, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", — заявили в ведомстве.
Так, в районе Одноборовки российские войска уничтожили до 60 украинских террористов и четыре пикапа, у Нехотеевки — до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера, в районе Сподарюшино — более 100 диверсантов, пять танков, три БМП Bradley производства США и два автомобиля.
Еще одна инженерная машина разграждения противника подорвалась на мине, уточнили в Минобороны.
Во вторник около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.
Кроме того, с 8:00 до 8:25 армия отбила еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Террористов удалось отбросить, они понесли значительные потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБелгородская область
 
 
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