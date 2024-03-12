https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932587933.html

При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика

При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика - РИА Новости, 12.03.2024

При попытке прорыва российской границы Украина потеряла 234 боевика

Киевский режим потерял 234 боевика при безуспешной попытке прорыва российской границы, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:01

2024-03-12T20:01

2024-03-12T21:36

специальная военная операция на украине

безопасность

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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белгородская область

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим потерял 234 боевика при безуспешной попытке прорыва российской границы, говорится в сообщении Министерства обороны. "Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", — заявили в ведомстве.Так, в районе Одноборовки российские войска уничтожили до 60 украинских террористов и четыре пикапа, у Нехотеевки — до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера, в районе Сподарюшино — более 100 диверсантов, пять танков, три БМП Bradley производства США и два автомобиля.Еще одна инженерная машина разграждения противника подорвалась на мине, уточнили в Минобороны.Во вторник около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.Кроме того, с 8:00 до 8:25 армия отбила еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Террористов удалось отбросить, они понесли значительные потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки 2024-03-12T20:01 true PT0M52S

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безопасность, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, белгородская область