https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932586621.html

В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков

В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков

В районе Нехотеевки Белгородской области российские войска уничтожили до 45 боевиков, два танка, в районе Сподарюшино - более 100 военных, пять танков, три... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:53

2024-03-12T19:53

2024-03-12T20:17

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белгородская область

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россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В районе Нехотеевки Белгородской области российские войска уничтожили до 45 боевиков, два танка, в районе Сподарюшино - более 100 военных, пять танков, три американских Bradley, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях."На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, на приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области грамотными действиями подразделений прикрытия государственной границы, ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к государственной границе РФ.Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгородская область, украина, россия, воздушно-космические силы россии