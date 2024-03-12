Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 12.03.2024 (обновлено: 20:17 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932586621.html
В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков
В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков
В районе Нехотеевки Белгородской области российские войска уничтожили до 45 боевиков, два танка, в районе Сподарюшино - более 100 военных, пять танков, три... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:53
2024-03-12T20:17
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белгородская область
украина
россия
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В районе Нехотеевки Белгородской области российские войска уничтожили до 45 боевиков, два танка, в районе Сподарюшино - более 100 военных, пять танков, три американских Bradley, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях."На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, на приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области грамотными действиями подразделений прикрытия государственной границы, ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к государственной границе РФ.Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгородская область, украина, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белгородская область, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России
В Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков

МО: в Белгородской области ВС России уничтожили более ста боевиков

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В районе Нехотеевки Белгородской области российские войска уничтожили до 45 боевиков, два танка, в районе Сподарюшино - более 100 военных, пять танков, три американских Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что во вторник утром подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
"На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, на приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области грамотными действиями подразделений прикрытия государственной границы, ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к государственной границе РФ.
Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Белгородская областьУкраинаРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала