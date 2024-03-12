https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932581336.html

Спецоперация, 12 марта: ВС России взяли под контроль поселок Невельское

Спецоперация, 12 марта: ВС России взяли под контроль поселок Невельское - РИА Новости, 12.03.2024

Спецоперация, 12 марта: ВС России взяли под контроль поселок Невельское

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сорвана попытка Киева прорваться в Курскую и Белгородскую области, дроны ВСУ атаковали... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:16

2024-03-12T19:16

2024-03-12T21:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

орел

глеб никитин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сорвана попытка Киева прорваться в Курскую и Белгородскую области, дроны ВСУ атаковали объекты ТЭК в Орле и Нижегородской области. ВС России взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сообщило Минобороны России в своей сводке. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 965 человек. На авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на южнодонецком и донецком заняты более выгодные рубежи. Уничтожена пусковая установка HIMARS, за сутки сбито 146 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО. Сорвана попытка Киева совершить прорыв в Курскую и Белгородскую областиПодразделения российской армии совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России не допустили нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено, отмечают в Минобороны. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка. Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен. По информации ФСБ России, несколько попыток нарушения госграницы украинскими формированиям предотвращено в Белгородской и Курской областях с 10 марта. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт. ПВО сбила над Россией 26 БПЛА, 8 снарядов РСЗО и 1 ракету "Точка-У"Российские средства ПВО ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Около 7.30 мск российская ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью. Около 09.15 мск был сбит еще один украинский дрон над Белгородской областью, с 12.40 до 13.40 мск - еще четыре над Курской областью. Дроны ВСУ атаковали мэрию Белгорода, объекты ТЭК в Орле и КстовеУкраинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Еще один дрон упал на крышу ТЦ в районе ж/д вокзала в Белгороде, пострадавших нет, поврежден один автомобиль. Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, после удара трех украинских беспилотников, сообщили в экстренных службах. По словам губернатора области Андрея Клычкова, пострадавших нет. Также украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже возгорания в Орле и Кстове ликвидировали.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

орел

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безопасность, россия, белгородская область, орел, глеб никитин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)