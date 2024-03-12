https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932581336.html
Спецоперация, 12 марта: ВС России взяли под контроль поселок Невельское
Спецоперация, 12 марта: ВС России взяли под контроль поселок Невельское - РИА Новости, 12.03.2024
Спецоперация, 12 марта: ВС России взяли под контроль поселок Невельское
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сорвана попытка Киева прорваться в Курскую и Белгородскую области, дроны ВСУ атаковали... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:16
2024-03-12T19:16
2024-03-12T21:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
орел
глеб никитин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сорвана попытка Киева прорваться в Курскую и Белгородскую области, дроны ВСУ атаковали объекты ТЭК в Орле и Нижегородской области. ВС России взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сообщило Минобороны России в своей сводке. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 965 человек. На авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на южнодонецком и донецком заняты более выгодные рубежи. Уничтожена пусковая установка HIMARS, за сутки сбито 146 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО. Сорвана попытка Киева совершить прорыв в Курскую и Белгородскую областиПодразделения российской армии совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России не допустили нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено, отмечают в Минобороны. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка. Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен. По информации ФСБ России, несколько попыток нарушения госграницы украинскими формированиям предотвращено в Белгородской и Курской областях с 10 марта. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт. ПВО сбила над Россией 26 БПЛА, 8 снарядов РСЗО и 1 ракету "Точка-У"Российские средства ПВО ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Около 7.30 мск российская ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью. Около 09.15 мск был сбит еще один украинский дрон над Белгородской областью, с 12.40 до 13.40 мск - еще четыре над Курской областью. Дроны ВСУ атаковали мэрию Белгорода, объекты ТЭК в Орле и КстовеУкраинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Еще один дрон упал на крышу ТЦ в районе ж/д вокзала в Белгороде, пострадавших нет, поврежден один автомобиль. Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, после удара трех украинских беспилотников, сообщили в экстренных службах. По словам губернатора области Андрея Клычкова, пострадавших нет. Также украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже возгорания в Орле и Кстове ликвидировали.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, белгородская область, орел, глеб никитин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Орел, Глеб Никитин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сорвана попытка Киева прорваться в Курскую и Белгородскую области, дроны ВСУ атаковали объекты ТЭК в Орле и Нижегородской области.
ВС России взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР, сообщило Минобороны России в своей сводке. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 965 человек. На авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, на южнодонецком и донецком заняты более выгодные рубежи. Уничтожена пусковая установка HIMARS, за сутки сбито 146 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО.
Сорвана попытка Киева совершить прорыв в Курскую и Белгородскую области
Подразделения российской армии совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ
России не допустили нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Белгородской и Курской областях
, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве
после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино.
Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено, отмечают в Минобороны. На приграничной территории со стороны Украины
в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.
Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
По информации ФСБ России, несколько попыток нарушения госграницы украинскими формированиям предотвращено в Белгородской и Курской областях с 10 марта. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт.
ПВО сбила над Россией 26 БПЛА, 8 снарядов РСЗО и 1 ракету "Точка-У"
Российские средства ПВО ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области
, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Около 7.30 мск российская ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью. Около 09.15 мск был сбит еще один украинский дрон над Белгородской областью, с 12.40 до 13.40 мск - еще четыре над Курской областью.
Дроны ВСУ атаковали мэрию Белгорода, объекты ТЭК в Орле и Кстове
Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
. По его словам, одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Еще один дрон упал на крышу ТЦ в районе ж/д вокзала в Белгороде, пострадавших нет, поврежден один автомобиль.
России нужна тотальная милитаризация
Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, после удара трех украинских беспилотников, сообщили в экстренных службах. По словам губернатора области Андрея Клычкова, пострадавших нет.
Также украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, загорелась одна из установок по переработке нефти, сообщил губернатор Глеб Никитин
. По предварительным данным, пострадавших нет. Позже возгорания в Орле и Кстове ликвидировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине