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Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.03.2024 (обновлено: 15:15 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932499267.html
Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении
Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении
Российские войска взяли под контроль поселок Невельское и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:07
2024-03-12T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Невельское и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, говорится в сообщении Министерства обороны. "На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — заявили в ведомстве.Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии противника в районах Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ЛНР.Всего за сутки украинские подразделения потеряли на этом направлении до 350 солдат, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", добавили в Минобороны.Невельское — небольшой поселок, расположенный в 15 километрах к западу от Донецка и в 14 километрах к северу от Марьинки. Этот населенный пункт был важным узлом во второй линии укреплений так называемого большого донбасского укрепрайона ВСУ. Бои за него начались летом прошлого года.Контроль над Невельским позволит российским частям прикрыть фланг группировки, наступающей на Авдеевском направлении, и выйти с севера на Красногоровку, которая имеет существенное значение для логистики украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донецк
Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении

МО: ВС России освободили Невельское на Донецком направлении

© AP Photo / Andriy DubchakРазрушенный дом в Невельском
Разрушенный дом в Невельском - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Разрушенный дом в Невельском. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Невельское и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, говорится в сообщении Министерства обороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Невельское в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Невельское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Невельское в Донецкой Народной Республике
Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии противника в районах Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ЛНР.
Всего за сутки украинские подразделения потеряли на этом направлении до 350 солдат, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", добавили в Минобороны.
Невельское — небольшой поселок, расположенный в 15 километрах к западу от Донецка и в 14 километрах к северу от Марьинки. Этот населенный пункт был важным узлом во второй линии укреплений так называемого большого донбасского укрепрайона ВСУ. Бои за него начались летом прошлого года.
Контроль над Невельским позволит российским частям прикрыть фланг группировки, наступающей на Авдеевском направлении, и выйти с севера на Красногоровку, которая имеет существенное значение для логистики украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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