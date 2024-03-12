https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932499267.html

Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении

Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2024

Российские войска освободили поселок Невельское на Донецком направлении

Российские войска взяли под контроль поселок Невельское и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:07

2024-03-12T14:07

2024-03-12T15:15

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Невельское и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, говорится в сообщении Министерства обороны. "На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — заявили в ведомстве.Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии противника в районах Новомихайловки в ДНР и Белогоровки в ЛНР.Всего за сутки украинские подразделения потеряли на этом направлении до 350 солдат, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", добавили в Минобороны.Невельское — небольшой поселок, расположенный в 15 километрах к западу от Донецка и в 14 километрах к северу от Марьинки. Этот населенный пункт был важным узлом во второй линии укреплений так называемого большого донбасского укрепрайона ВСУ. Бои за него начались летом прошлого года.Контроль над Невельским позволит российским частям прикрыть фланг группировки, наступающей на Авдеевском направлении, и выйти с севера на Красногоровку, которая имеет существенное значение для логистики украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк