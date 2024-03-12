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В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников
В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников - РИА Новости, 12.03.2024
В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников
Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по факту нападения бродячих собак на двух школьников возле учебного учреждения в селе Кизляр Моздокского района. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:36
2024-03-12T23:36
2024-03-12T23:36
происшествия
кизляр
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ПЯТИГОРСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура Северной Осетии проводит проверку по факту нападения бродячих собак на двух школьников возле учебного учреждения в селе Кизляр Моздокского района. По данным ведомства, во вторник около 7.30 и 10.55 мск "на территории образовательного учреждения бродячие собаки напали на учащихся 2016 и 2011 годов рождения". Отмечается, что "один несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами конечностей". "Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту нападения бродячих собак на учащихся МБОУ СОШ 2 села Кизляр, Моздокского района", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Как добавили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности образовательного учреждения по обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних, а также деятельности органов местного самоуправления по контролю обращения с животными без владельцев.
https://ria.ru/20240303/sobaka-1930792593.html
кизляр
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происшествия, кизляр
В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников
В Северной Осетии бродячие собаки напали на 2 школьников, проведут проверку
ПЯТИГОРСК, 12 мар – РИА Новости.
Прокуратура Северной Осетии проводит проверку
по факту нападения бродячих собак на двух школьников возле учебного учреждения в селе Кизляр Моздокского района.
По данным ведомства, во вторник около 7.30 и 10.55 мск "на территории образовательного учреждения бродячие собаки напали на учащихся 2016 и 2011 годов рождения". Отмечается, что "один несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами конечностей".
"Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту нападения бродячих собак на учащихся МБОУ СОШ 2 села Кизляр, Моздокского района", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как добавили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности образовательного учреждения по обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних, а также деятельности органов местного самоуправления по контролю обращения с животными без владельцев.
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