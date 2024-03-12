https://ria.ru/20240312/shou-1931679949.html

Нейробиолог из "Удивительных людей": мы даже не осознаем, кто на нас влияет

Кто принимает решение: мы сами или наш мозг?

Нейробиолог из "Удивительных людей": мы даже не осознаем, кто на нас влияет

На телеканале "Россия" 15 марта начинается седьмой сезон шоу "Удивительные люди". За кубок победителя и приз в пять миллионов рублей снова поборются участники... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T10:54

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. На телеканале "Россия" 15 марта начинается седьмой сезон шоу "Удивительные люди". За кубок победителя и приз в пять миллионов рублей снова поборются участники проекта с разными сверхспособностями. Член жюри конкурса, ученый, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев в интервью РИА Новости рассказал, почему удивляться полезно, как мозг определяет нашу судьбу, сами ли мы принимаем решения и стоит ли верить популярным книгам по саморазвитию.— Чем вам как ученому интересен проект "Удивительные люди" на телеканале "Россия"?— Интересно же выйти за пределы своей области! Мои исследования сейчас посвящены тому, как особенности нашего мозга формируют принятие решений. И не хватает времени задуматься о других процессах, связанных с вниманием, памятью, координацией движений. Участие в шоу "Удивительные люди" заставляет меня что-то вспомнить, почитать. Иногда это наводит на мысли о совместных проектах с коллегами. Иногда они приходят ко мне и спрашивают, можем ли мы посотрудничать, потому что их привлекает то, что они увидели в этом проекте.Я ученый, но при этом тоже склонен удивляться. Мне интересно провести время с людьми из другой области — кто-то замечательный спортсмен, кто-то танцор, кто-то музыкант. Это необычное и очень любопытное для меня общение.— В одном из интервью вы сказали, что удивляться вообще полезно. Почему?— Есть теории, что наш мозг создан эволюцией как машина удивления. Основная его задача — каждую секунду предсказывать, что случится в следующий момент. В самом простом варианте — идти по следам и найти пищу. В более сложном — как построить карьеру, каковы будут ее результаты. И если наши предсказания отличаются от того, что происходит, мы удивляемся.Удивление — это сигнал обучения, который мы можем зарегистрировать с помощью специальных научных приборов. Меня пугают люди, считающие, что они вообще не ошибаются, не удивляющиеся, ведь они, скорее всего, ничему не учатся. К тому же когда мы удивляемся, мозг вырабатывает дофамин — один из медиаторов удовольствия. А это значит, что жизнь не пресная и не скучная.— Говорят, что характер — это судьба. Можно перефразировать и сказать, что активность мозга — это судьба? Насколько мы все разные в этом смысле?— Да, мы — это наш мозг, он определяет нашу жизнь. Но формируется он как с помощью набора генов, так и под воздействием среды, в которой вы находитесь. Например, успехи в математике на 60-70 процентов определяются генами. Однако только учителя, родители, интересные книги из этой области могут сделать вас гениальным математиком. Наши гены полностью раскрываются лишь в благоприятной среде. Мозг каждого из нас абсолютно уникален. Вы легко отличите людей по его скану, как по отпечаткам пальцев.— Одна из тем вашей научной деятельности — свободен ли человек в принятии решений. Исследования, которые вы упоминали, показали: зачастую нам кажется, что мы сами выбираем, а на самом деле это делают за нас. У всех людей такой уязвимый для чужих влияний мозг?— Многие исследования демонстрируют, что люди не понимают причину своего решения и не очень любят, когда им ее объясняют: от этого решение кажется нам менее интересным. Поэтому мы обычно не осознаем, кто, что и как на нас влияет. Часто наше поведение обусловливается окружающими. В одном исследовании изучали, как люди сберегают электроэнергию. Рассматривали и их отношение к экологии, учитывали образование и доходы. И ничто не предсказывало, будет ли человек беречь электроэнергию, так хорошо, как… поведение соседей. Если соседи экономят электроэнергию, то и мы ведем себя так же. Мы подстраиваемся под окружающих, есть признаки, что это происходит автоматически, подсознательно. Это сложно контролировать. И мы сейчас разрабатываем методику, как научить человека относиться более критически к происходящему.— То есть как побороть стадное чувство?— Да. Понятно, что стадное чувство — это иногда и полезно. Если вы, например, пришли на обед, где все пользуются неизвестными вам столовыми приборами, очень удобно подсмотреть, как они это делают. Зачем самому все пробовать? Но очень часто мы недооцениваем, что наше мнение — это всего лишь подстройка под окружающих, которые не всегда правы.— Недавно все обсуждали сериал "Слово пацана". Многие считали, что он негативно влияет на неокрепший ум подростков и может спровоцировать агрессию, жестокость. Как вы думаете, насколько фильм, музыка или компьютерные игры способны изменить поведение человека?— Мое субъективное мнение как зрителя — "Слово пацана" — продукт для взрослой аудитории. Но это касается именно данного проекта. Мы с супругой как-то ехали на дачу и слушали курс лекций о биологии человека. Я биолог, поэтому большинство фактов знал. А моя жена — ландшафтный архитектор. Она в конце лекции задумчиво сказала: "Как жалко, что я, будучи подростком, не понимала, как перестройка гормонов влияет на мои решения, на мое поведение, не знала, что мой мозг формируется окончательно в 25 лет". Поэтому всем нам понимать, какой сложный путь развития проходят мозг и организм подростка, очень важно. Очень жаль, что самим подросткам мы редко это объясняем.Мы знаем, что мозг людей, принадлежащих разным культурам, различается сильнее, чем, может быть, даже у мужчин и женщин. И, безусловно, культурные события порой сильно влияют на процессы, происходящие в обществе, например — "Капитал" Маркса или "Как говорил Заратустра" Ницше. Вопрос в том, что более опасно, что менее. Тут нет общего мнения. Понятно, что надо аккуратно относиться к играм, пропагандирующим насилие. Хотя исследования показывают: эффекты компьютерных игр не такие уж сильные, как все боятся.— Правы ли те, кто считает, что искусству следует отображать только красоту, доброту, а герои книг и фильмов должны быть образцами для поведения? Если писатели, режиссеры и художники будут идеализировать мир в своих произведениях, он станет лучше?— Идея, что мы создадим какую-то среду, которая создаст новое "идеальное" человечество, не нова, — мы это проходили в советское время. Я бы не искал простых ответов и тем более не заходил в ту реку, которую мы прошли десятки лет назад. В жизни все гораздо сложнее и нелинейнее. Мы понимаем, что человек, натворивший бед, условно Родион Раскольников, гораздо важнее, чем какой-то харизматичный герой, который всю жизнь достигал невероятных высот, ни разу не оступившись.— Как вы относитесь к модному сейчас стремлению "жить осознанно"? Можно ли действительно научиться контролировать свои мысли, блокировать негатив, который идет от других людей?— У нас множество систем в мозге. И одна из них, очень мощная — система осознанных когнитивных функций: сознание и механизмы принятия рациональных решений. Наш мозг невероятно креативен и способен по-всякому видоизменить информацию, переосмыслять ее, переинтерпретировать, чтобы понять, что с вами происходит. Может быть, вы неправильно понимаете ситуацию, может быть, условно, стакан не только наполовину пуст, но и наполовину полон, и перед вами не только проблема, но и возможность к развитию. Это один из основных инструментов психотерапии. Но, с другой стороны, например, вы можете прекрасно осознавать, что должны бросить курить и пить, но это не значит, что вы это сделаете самостоятельно. Это большая работа, а не только осознание происходящего.— Очень популярны сейчас книги по саморазвитию, типа "Воспитай в себе лидера". Стоит ли им доверять?— Таких книг миллионы. Встречаются и абсолютно бессмысленные, но многие содержат дельные советы. Я бы для начала смотрел, кто их написал, насколько авторитетен автор. Часто человек с приличном количеством подписчиков в интернете уже называет себя психологом, и это вызывает иронию у профессионалов.— Вопрос о любви. Говорят, мужчина и женщина, увидев друг друга, в первые несколько секунд решают, будет у них роман или нет. Как мы выбираем пару?— Сегодня молодое поколение все чаще знакомится через интернет. И можно на больших данных проанализировать, на что они ориентируются, довольны ли результатом. Оказалось, смотрят в первую очередь на привлекательность, конечно, и на много других факторов: профессия, возраст, рост, национальность, доходы. Но ничто из этого не предсказывает результат. Ключевую роль играют наши личностные характеристики. Первое впечатление не определяет успех дальнейшей влюбленности. После общения часто все меняется. Мы вдруг начинаем ценить тех, кто подходит нам по складу, а не просто внешне привлекателен.

https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

интервью - культура, стиль жизни, россия-1 (телеканал), нейробиология, головной мозг, наука, интервью, новости культуры, новости шоу-бизнеса