https://ria.ru/20240312/shiity-1932401879.html

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 12.03.2024

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве

Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:46

2024-03-12T02:46

2024-03-12T03:00

ирак

тель-авив

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве."В понедельник вечером бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали при помощи беспилотников аэропорт Бен-Гурион", - говорится в заявлении группировок.

https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html

ирак

тель-авив

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ирак, тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году