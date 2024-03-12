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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 12.03.2024
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02:46 12.03.2024 (обновлено: 03:00 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/shiity-1932401879.html
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 12.03.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:46
2024-03-12T03:00
ирак
тель-авив
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве."В понедельник вечером бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали при помощи беспилотников аэропорт Бен-Гурион", - говорится в заявлении группировок.
https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html
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ирак, тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак, Тель-Авив, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
"В понедельник вечером бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали при помощи беспилотников аэропорт Бен-Гурион", - говорится в заявлении группировок.
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