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Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве - РИА Новости, 12.03.2024
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:46
2024-03-12T02:46
2024-03-12T03:00
ирак
тель-авив
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что в понедельник вечером атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве."В понедельник вечером бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали при помощи беспилотников аэропорт Бен-Гурион", - говорится в заявлении группировок.
https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html
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ирак, тель-авив, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ирак, Тель-Авив, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве