Рейтинг@Mail.ru
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании - РИА Новости, 12.03.2024
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:02
2024-03-12T19:02
в мире
россия
испания
служба безопасности украины
анатолий шарий
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786932538_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_b86398241143b410ec8e8df0b8fc07b8.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину. "Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании... Я готов по первой просьбе от вышеупомянутых служб передать всю фактическую информацию, собранную и полученную нами по теме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария. По его словам, испанские правоохранительные органы оказались некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, "наводящий на мысли о намеренном нежелании проведения расследования". В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
https://ria.ru/20240306/pokushenie-1931476903.html
https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html
россия
испания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786932538_0:110:2048:1646_1920x0_80_0_0_74e4907bec23f806ad80e972628f175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, испания, служба безопасности украины, анатолий шарий, украина
В мире, Россия, Испания, Служба безопасности Украины, Анатолий Шарий, Украина
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании

Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения на него в Испании

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения.
Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него
6 марта, 14:47
"Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании... Я готов по первой просьбе от вышеупомянутых служб передать всю фактическую информацию, собранную и полученную нами по теме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.
По его словам, испанские правоохранительные органы оказались некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, "наводящий на мысли о намеренном нежелании проведения расследования".
В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова
24 октября 2023, 17:02
 
В миреРоссияИспанияСлужба безопасности УкраиныАнатолий ШарийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала