https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html

Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании

Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании - РИА Новости, 12.03.2024

Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:02

2024-03-12T19:02

2024-03-12T19:02

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину. "Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании... Я готов по первой просьбе от вышеупомянутых служб передать всю фактическую информацию, собранную и полученную нами по теме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария. По его словам, испанские правоохранительные органы оказались некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, "наводящий на мысли о намеренном нежелании проведения расследования". В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.

https://ria.ru/20240306/pokushenie-1931476903.html

https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html

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в мире, россия, испания, служба безопасности украины, анатолий шарий, украина