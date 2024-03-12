https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании - РИА Новости, 12.03.2024
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:02
2024-03-12T19:02
2024-03-12T19:02
в мире
россия
испания
служба безопасности украины
анатолий шарий
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786932538_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_b86398241143b410ec8e8df0b8fc07b8.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину. "Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании... Я готов по первой просьбе от вышеупомянутых служб передать всю фактическую информацию, собранную и полученную нами по теме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария. По его словам, испанские правоохранительные органы оказались некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, "наводящий на мысли о намеренном нежелании проведения расследования". В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
https://ria.ru/20240306/pokushenie-1931476903.html
https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html
россия
испания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786932538_0:110:2048:1646_1920x0_80_0_0_74e4907bec23f806ad80e972628f175b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, испания, служба безопасности украины, анатолий шарий, украина
В мире, Россия, Испания, Служба безопасности Украины, Анатолий Шарий, Украина
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения на него в Испании
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам РФ с просьбой
о расследовании якобы совершенного на него покушения.
Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое. Блогер заявил, что ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину.
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него
"Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании... Я готов по первой просьбе от вышеупомянутых служб передать всю фактическую информацию, собранную и полученную нами по теме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.
По его словам, испанские правоохранительные органы оказались некомпетентны и проявили в деле непрофессионализм, "наводящий на мысли о намеренном нежелании проведения расследования".
В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона
забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине
по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ
над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева
члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова