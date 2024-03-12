https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932566157.html

ЕС продлил персональные санкции против России из-за Украины

ЕС продлил персональные санкции против России из-за Украины - РИА Новости, 12.03.2024

ЕС продлил персональные санкции против России из-за Украины

Европейский союз во вторник на полгода, до 15 сентября, продлил действующие персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:06

2024-03-12T18:06

2024-03-12T18:06

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз во вторник на полгода, до 15 сентября, продлил действующие персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций за якобы "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета ЕС. Санкции предусматривают замораживание активов на территории ЕС и запрет на поездки для физлиц. "Совет ЕС сегодня принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении фигурантов, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года", - следует из документа. Указывается, что "в рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов". "Санкции по-прежнему будут применяться к более чем 2100 физическим и юридическим лицам", - указывается в заявлении Совета ЕС. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз, в мире