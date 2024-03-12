https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932527698.html

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС - РИА Новости, 12.03.2024

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций, который, как ожидается, позволит конфисковывать замороженные частные российские... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:50

2024-03-12T15:50

2024-03-12T16:36

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

страсбург

россия

европа

дидье рейндерс

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838527107_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5112002b2d241d9d404ae2d6b0f430e8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций, который, как ожидается, позволит конфисковывать замороженные частные российские активы, следует из заявления ЕП по итогам голосования."Европейский парламент <...> принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он вводит общее определение нарушений и наказания за них", — указано в документе.За закон проголосовали 543 евродепутата, 45 против, 27 воздержались.В документе пропишут, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также дадут определения их нарушения или обхода, что попадет в разряд уголовных преступлений. Наказание за это будет варьироваться от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет."Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций.Документ должен формально утвердить Совет ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале. Через 20 дней после этого он вступит в силу. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить новый закон на практике.О появлении потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных в ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов в начале марта заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, для этого нужно будет по суду доказать, что владелец средств обходил санкции.В МИД заморозку активов в Европе назвали воровством.Министр финансов Антон Силуанов в конце февраля заявил, что западные страны не просчитали последствия своих действий, возможные решения по изъятию активов нанесут иностранным компаниям большой ущерб.

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932212342.html

https://ria.ru/20240311/birzha-1932262854.html

страсбург

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, страсбург, россия, европа, дидье рейндерс, антон силуанов, европарламент