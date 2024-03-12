https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932527698.html
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС - РИА Новости, 12.03.2024
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС
Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций, который, как ожидается, позволит конфисковывать замороженные частные российские... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:50
2024-03-12T15:50
2024-03-12T16:36
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций, который, как ожидается, позволит конфисковывать замороженные частные российские активы, следует из заявления ЕП по итогам голосования."Европейский парламент <...> принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он вводит общее определение нарушений и наказания за них", — указано в документе.За закон проголосовали 543 евродепутата, 45 против, 27 воздержались.В документе пропишут, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также дадут определения их нарушения или обхода, что попадет в разряд уголовных преступлений. Наказание за это будет варьироваться от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет."Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций.Документ должен формально утвердить Совет ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале. Через 20 дней после этого он вступит в силу. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить новый закон на практике.О появлении потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных в ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов в начале марта заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, для этого нужно будет по суду доказать, что владелец средств обходил санкции.В МИД заморозку активов в Европе назвали воровством.Министр финансов Антон Силуанов в конце февраля заявил, что западные страны не просчитали последствия своих действий, возможные решения по изъятию активов нанесут иностранным компаниям большой ущерб.
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евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, страсбург, россия, европа, дидье рейндерс, антон силуанов, европарламент
Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Страсбург, Россия, Европа, Дидье Рейндерс, Антон Силуанов, Европарламент
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС
ЕП одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС, влияющий на активы РФ
БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости.
Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций, который, как ожидается, позволит конфисковывать замороженные частные российские активы, следует из заявления
ЕП по итогам голосования.
"Европейский парламент <...> принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он вводит общее определение нарушений и наказания за них", — указано в документе.
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За закон проголосовали 543 евродепутата, 45 против, 27 воздержались.
В документе пропишут, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также дадут определения их нарушения или обхода, что попадет в разряд уголовных преступлений. Наказание за это будет варьироваться от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.
«
"Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации", — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций.
Документ должен формально утвердить Совет ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале. Через 20 дней после этого он вступит в силу. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить новый закон на практике.
Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России
О появлении потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных в ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов в начале марта заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
. По его словам, для этого нужно будет по суду доказать, что владелец средств обходил санкции.
В МИД заморозку активов в Европе
назвали воровством.
Министр финансов Антон Силуанов
в конце февраля заявил, что западные страны не просчитали последствия своих действий, возможные решения по изъятию активов нанесут иностранным компаниям большой ущерб.
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