https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932497810.html
МИД России включил 347 граждан стран Балтии в стоп-лист
МИД России включил 347 граждан стран Балтии в стоп-лист - РИА Новости, 12.03.2024
МИД России включил 347 граждан стран Балтии в стоп-лист
МИД России в ответ на враждебную политику прибалтийских государств в отношении Москвы запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, среди... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:58
2024-03-12T13:58
2024-03-12T14:49
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МИД России в ответ на враждебную политику прибалтийских государств в отношении Москвы запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министр, депутаты, общественные деятели и журналисты, говорится в сообщении министерства."В последнее время в российский "стоп-лист" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. Данный перечень может быть расширен в любое время", - указывается в сообщении.В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что "враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям".Российский МИД обнародовал на сайте список из наиболее враждебно настроенных по отношению к Москве представителей стран Прибалтики, которым запрещен въезд в страну. Так, в "стоп-лист" попали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава МИД этой страны Кришьянис Кариньш, а также министры МВД, обороны. Кроме того, запрещен въезд в Россию министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, министрам юстиции и финансов и главнокомандующему ВС Литвы. Среди эстонских политиков, которые попали в "стоп-лист", премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, а также бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, спикер парламента Эстонии, председатель комиссии парламента по иностранным делам и другие.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, латвия, в мире, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Латвия, В мире, Литва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России включил 347 граждан стран Балтии в стоп-лист
МИД России запретил въезд 347 чиновникам и общественникам из стран Балтии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
МИД России в ответ на враждебную политику прибалтийских государств в отношении Москвы запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министр, депутаты, общественные деятели и журналисты, говорится в сообщении
министерства.
"В последнее время в российский "стоп-лист" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. Данный перечень может быть расширен в любое время", - указывается в сообщении.
На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что "враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям".
Российский МИД обнародовал на сайте список из наиболее враждебно настроенных по отношению к Москве представителей стран Прибалтики, которым запрещен въезд в страну. Так, в "стоп-лист" попали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава МИД этой страны Кришьянис Кариньш, а также министры МВД, обороны. Кроме того, запрещен въезд в Россию министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, министрам юстиции и финансов и главнокомандующему ВС Литвы. Среди эстонских политиков, которые попали в "стоп-лист", премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, а также бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, спикер парламента Эстонии, председатель комиссии парламента по иностранным делам и другие.
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