Рейтинг@Mail.ru
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/samolet-1932595938.html
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново - РИА Новости, 12.03.2024
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново
Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:39
2024-03-12T20:39
происшествия
россия
ивановская область
воздушно-космические силы россии
ил-76
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932509407_0:119:721:524_1920x0_80_0_0_770b69e92af4c9d79cefd3df4eee9113.jpg
БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского магазина "Магнит" Наталья Опарышева. Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков. Собеседница агентства рассказала, что находилась в магазине, когда услышала взрыв. После этого, по её словам, в магазин начали забегать люди и рассказывать, что "на улице, где-то вдалеке, что-то взорвалось", также забегали испуганные дети - "школа рядом, а они как раз выходили из школы". "Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы черного дыма вдалеке, буквально в двух километрах", - рассказала Опарышева. По ее словам, вскоре стало известно, что упал самолет. "Покупатели были сильно обеспокоены... Взрыв был очень сильный", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20240312/samolet-1932508094.html
https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html
россия
ивановская область
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932509407_0:51:721:591_1920x0_80_0_0_2f62d9d3136a65f2f6b4fdc7d5dfbb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76, иваново
Происшествия, Россия, Ивановская область, Воздушно-космические силы России, Ил-76, Иваново
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново

Жительница ивановского села рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области
Читать ria.ru в
БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского магазина "Магнит" Наталья Опарышева.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков.
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области
Вчера, 14:37
Собеседница агентства рассказала, что находилась в магазине, когда услышала взрыв. После этого, по её словам, в магазин начали забегать люди и рассказывать, что "на улице, где-то вдалеке, что-то взорвалось", также забегали испуганные дети - "школа рядом, а они как раз выходили из школы".
"Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы черного дыма вдалеке, буквально в двух километрах", - рассказала Опарышева.
По ее словам, вскоре стало известно, что упал самолет. "Покупатели были сильно обеспокоены... Взрыв был очень сильный", - добавила собеседница.
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области
Вчера, 18:42
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьВоздушно-космические силы РоссииИл-76Иваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала