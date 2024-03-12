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"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново - РИА Новости, 12.03.2024
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново
Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:39
2024-03-12T20:39
2024-03-12T20:39
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БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского магазина "Магнит" Наталья Опарышева. Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков. Собеседница агентства рассказала, что находилась в магазине, когда услышала взрыв. После этого, по её словам, в магазин начали забегать люди и рассказывать, что "на улице, где-то вдалеке, что-то взорвалось", также забегали испуганные дети - "школа рядом, а они как раз выходили из школы". "Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы черного дыма вдалеке, буквально в двух километрах", - рассказала Опарышева. По ее словам, вскоре стало известно, что упал самолет. "Покупатели были сильно обеспокоены... Взрыв был очень сильный", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20240312/samolet-1932508094.html
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происшествия, россия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76, иваново
Происшествия, Россия, Ивановская область, Воздушно-космические силы России, Ил-76, Иваново
"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново
Жительница ивановского села рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76
БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского магазина "Магнит" Наталья Опарышева.
Как ранее сообщило Минобороны РФ
, в Ивановской области
потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново
вылетела комиссия главного командования ВКС
РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района
Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков.
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области
Собеседница агентства рассказала, что находилась в магазине, когда услышала взрыв. После этого, по её словам, в магазин начали забегать люди и рассказывать, что "на улице, где-то вдалеке, что-то взорвалось", также забегали испуганные дети - "школа рядом, а они как раз выходили из школы".
"Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы черного дыма вдалеке, буквально в двух километрах", - рассказала Опарышева.
По ее словам, вскоре стало известно, что упал самолет. "Покупатели были сильно обеспокоены... Взрыв был очень сильный", - добавила собеседница.
Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области