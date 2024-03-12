https://ria.ru/20240312/samolet-1932595938.html

"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново

"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново - РИА Новости, 12.03.2024

"Сильный взрыв". Очевидцы раскрыли детали о крушении Ил-76 под Иваново

Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:39

2024-03-12T20:39

2024-03-12T20:39

происшествия

россия

ивановская область

воздушно-космические силы россии

ил-76

иваново

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БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Сильный взрыв и появившиеся затем при крушении Ил-76 клубы черного дыма напугали жителей ивановского села Богородское, рассказала РИА Новости директор сельского магазина "Магнит" Наталья Опарышева. Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков. Собеседница агентства рассказала, что находилась в магазине, когда услышала взрыв. После этого, по её словам, в магазин начали забегать люди и рассказывать, что "на улице, где-то вдалеке, что-то взорвалось", также забегали испуганные дети - "школа рядом, а они как раз выходили из школы". "Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы черного дыма вдалеке, буквально в двух километрах", - рассказала Опарышева. По ее словам, вскоре стало известно, что упал самолет. "Покупатели были сильно обеспокоены... Взрыв был очень сильный", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20240312/samolet-1932508094.html

https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html

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происшествия, россия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76, иваново