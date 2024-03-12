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Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
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18:42 12.03.2024 (обновлено: 18:43 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html
Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области
Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области
Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:42
2024-03-12T18:43
происшествия
россия
ивановская область
воздушно-космические силы россии
ил-76
иваново
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БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым. Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков. "Я с утра пошел в магазин…Вот там был большой дым, черный. Здесь много народу скопилось", - рассказал Затухин. Он отметил, что сам самолет не видел. "Далеко за лесом, ничего не видать было. За лесом… черный дым", — отметил мужчина.
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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
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происшествия, россия, ивановская область, воздушно-космические силы россии, ил-76, иваново, видео
Происшествия, Россия, Ивановская область, Воздушно-космические силы России, Ил-76, Иваново
Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области
БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым.
2024-03-12T18:42
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Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Житель ивановского села рассказал, что видел черный дым при падении Ил-76

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области
Читать ria.ru в
БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков.
"Я с утра пошел в магазин…Вот там был большой дым, черный. Здесь много народу скопилось", - рассказал Затухин.
Он отметил, что сам самолет не видел. "Далеко за лесом, ничего не видать было. За лесом… черный дым", — отметил мужчина.
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьВоздушно-космические силы РоссииИл-76Иваново
 
 
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