https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html

Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024

Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:42

2024-03-12T18:42

2024-03-12T18:43

происшествия

россия

ивановская область

воздушно-космические силы россии

ил-76

иваново

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БОГОРОДСКОЕ (Ивановская обл.), 12 мар - РИА Новости. Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым. Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков. "Я с утра пошел в магазин…Вот там был большой дым, черный. Здесь много народу скопилось", - рассказал Затухин. Он отметил, что сам самолет не видел. "Далеко за лесом, ничего не видать было. За лесом… черный дым", — отметил мужчина.

россия

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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново 2024-03-12T18:42 true PT0M26S

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