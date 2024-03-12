https://ria.ru/20240312/samolet-1932508094.html

Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области

Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024

Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области

В социальных сетях опубликованы кадры падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:37

2024-03-12T14:37

2024-03-12T15:44

происшествия

иваново

россия

ивановская область

ил-76

воздушно-космические силы россии

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РЯЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. В социальных сетях опубликованы кадры падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. Согласно опубликованным в соцсетях видео, за самолетом в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.

https://ria.ru/20160701/1455649144.html

иваново

россия

ивановская область

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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново 2024-03-12T14:37 true PT0M26S

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происшествия, иваново, россия, ивановская область, ил-76, воздушно-космические силы россии