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Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
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14:37 12.03.2024 (обновлено: 15:44 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/samolet-1932508094.html
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области - РИА Новости, 12.03.2024
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области
В социальных сетях опубликованы кадры падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:37
2024-03-12T15:44
происшествия
иваново
россия
ивановская область
ил-76
воздушно-космические силы россии
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РЯЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. В социальных сетях опубликованы кадры падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. Согласно опубликованным в соцсетях видео, за самолетом в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.
https://ria.ru/20160701/1455649144.html
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Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
Кадры с места упавшего самолета Ил-76 под Иваново
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происшествия, иваново, россия, ивановская область, ил-76, воздушно-космические силы россии
Происшествия, Иваново, Россия, Ивановская область, Ил-76, Воздушно-космические силы России
Появилось видео падения самолета Ил-76 в Ивановской области

При падении самолета Ил-76 в Ивановской области в воздухе оставалась полоса дыма

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 мар — РИА Новости. В социальных сетях опубликованы кадры падения самолета военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области.
Как сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина - возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ.
Согласно опубликованным в соцсетях видео, за самолетом в воздухе оставалась полоса дыма, затем от него что-то отвалилось. На других кадрах из лесополосы поднимаются клубы черного дыма, раздаются сирены автомобилей спецслужб.
Самолет Ил-76. Архив - РИА Новости, 1920, 01.07.2016
Самолет Ил-76: летно-технические характеристики
1 июля 2016, 11:19
 
ПроисшествияИвановоРоссияИвановская областьИл-76Воздушно-космические силы России
 
 
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