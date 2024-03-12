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На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 12.03.2024
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:55
2024-03-12T11:55
2024-03-12T12:21
хорошие новости
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сахалин
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар — РИА Новости. На юге Сахалина спасли с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.Это произошло в районе села Стародубское Долинского района. По предварительной информации, на льду находились четыре человека. "Троим из них удалось перепрыгнуть на безопасный участок льда. Один остался дрейфовать в море, его спасли специалисты МЧС России", — говорится в релизе. Сейчас спасатели мониторят обстановку с вертолета Ми-8, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Спасатели МЧС сняли четырех рыбаков с оторвавшейся льдины на юге Сахалина