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На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 12.03.2024
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11:55 12.03.2024 (обновлено: 12:21 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/rybaki-1932465563.html
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 12.03.2024
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:55
2024-03-12T12:21
хорошие новости
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар — РИА Новости. На юге Сахалина спасли с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.Это произошло в районе села Стародубское Долинского района. По предварительной информации, на льду находились четыре человека. "Троим из них удалось перепрыгнуть на безопасный участок льда. Один остался дрейфовать в море, его спасли специалисты МЧС России", — говорится в релизе. Сейчас спасатели мониторят обстановку с вертолета Ми-8, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html
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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Спасатели МЧС сняли четырех рыбаков с оторвавшейся льдины на юге Сахалина

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России спасли рыбака в Охотском море
Сотрудники МЧС России спасли рыбака в Охотском море - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России спасли рыбака в Охотском море
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар — РИА Новости. На юге Сахалина спасли с оторвавшейся льдины рыбаков-любителей, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.
Это произошло в районе села Стародубское Долинского района. По предварительной информации, на льду находились четыре человека.
"Троим из них удалось перепрыгнуть на безопасный участок льда. Один остался дрейфовать в море, его спасли специалисты МЧС России", — говорится в релизе.
Сейчас спасатели мониторят обстановку с вертолета Ми-8, добавили в пресс-службе.
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Хорошие новостиПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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