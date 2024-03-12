https://ria.ru/20240312/rusofobiya-1932484287.html

В Кремле прокомментировали проявления русофобии в недружественных странах

В Кремле прокомментировали проявления русофобии в недружественных странах - РИА Новости, 12.03.2024

В Кремле прокомментировали проявления русофобии в недружественных странах

Кремль вряд ли сможет остановить проявления русофобии в недружественных странах перед предстоящими выборами в РФ, для России это не новость, заявил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:59

2024-03-12T12:59

2024-03-12T12:59

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль вряд ли сможет остановить проявления русофобии в недружественных странах перед предстоящими выборами в РФ, для России это не новость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли сможем остановить в недружественных странах проявление русофобии. Для нас это не новость. Было понятно, что по мере продвижения выборов будут усиливаться попытки и каким-то образом подвергнуть сомнению легитимность нашего избирательного процесса, и усилить нападки на наши новые субъекты, и, естественно, подвергнуть сомнению легитимность голосования и народного волеизъявления там", - сказал журналистам Песков. По его словам, необходимо в сложившейся ситуации проявлять последовательность, стойкость, а главное - ориентироваться на собственные интересы страны. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20230928/rusofoby-1899052136.html

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россия, дмитрий песков, в мире