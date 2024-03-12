https://ria.ru/20240312/rossiya-1932512452.html

Немец посетил Россию и рассказал о главном провале Запада

Немец посетил Россию и рассказал о главном провале Запада - РИА Новости, 12.03.2024

Немец посетил Россию и рассказал о главном провале Запада

Санкции Запада должны были уничтожить Россию, но ее экономика не рухнула, а даже наоборот, поделился с Welt немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:50

2024-03-12T14:50

2024-03-12T14:53

цены на нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Санкции Запада должны были уничтожить Россию, но ее экономика не рухнула, а даже наоборот, поделился с Welt немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс.По словам бизнесмена, периодически приезжающего в страну, там практически не ощущается последствий ограничительных мер. Так, по его словам, цены сейчас стабильны, зарплаты у россиян растут."Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы все еще ждем, когда этот момент настанет", — рассказал он.Несмотря на то, что эти меры, безусловно, нанесли некий урон, до ослабления российской экономики еще очень далеко, заключил немец.В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, и что Западу не хватает мужества признать провал своей стратегии. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочный план Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html

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цены на нефть, россия, владимир путин