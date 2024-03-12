https://ria.ru/20240312/rossiya-1932475875.html

Кошмар для США. На Западе рассказали об уникальном российском оружии

Кошмар для США. На Западе рассказали об уникальном российском оружии - РИА Новости, 12.03.2024

Кошмар для США. На Западе рассказали об уникальном российском оружии

Созданная еще во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 "Шквал" опередила свое время, пишет The National Interest. "ВА-111 "Шквал", торпеда советской эпохи,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:30

2024-03-12T12:30

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Созданная еще во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 "Шквал" опередила свое время, пишет The National Interest. "ВА-111 "Шквал", торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря способности развивать беспрецедентную скорость до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это было одним из самых инновационных видов подводного оружия, разработанного Советским Союзом. "Испаряя воду в пар в носовой части, "Шквал" создает газовый пузырь, который резко снижает сопротивление, позволяя быстро перемещаться по воде", — пишет издание. Созданный в 1970-е годы "Шквал" обогнал свое время на десятилетия. Основное преимущество торпеды — невероятная маршевая скорость: 100 метров в секунду. Она же определяет некоторые недостатки, включая высокую шумность, малую дальность (до десяти километров) и глубину погружения лишь до 30 метров. Торпеда не имеет головки самонаведения, координаты цели вводят непосредственно перед пуском. В прошлом веке ядерная боевая часть компенсировала все упомянутые недостатки. Современная неядерная модификация торпеды планируется значительно улучшить с учетом новых целей и задач.

https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932457119.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html

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