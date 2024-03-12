Кошмар для США. На Западе рассказали об уникальном российском оружии

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TNI: советская торпеда "Шквал" произвела революцию в подводной войне
© Фото : public domainПодводная ракета "Шквал"
© Фото : public domain
Подводная ракета "Шквал". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Созданная еще во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 "Шквал" опередила свое время, пишет The National Interest.
"ВА-111 "Шквал", торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря способности развивать беспрецедентную скорость до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации", — говорится в публикации.
"ВА-111 "Шквал", торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря способности развивать беспрецедентную скорость до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это было одним из самых инновационных видов подводного оружия, разработанного Советским Союзом.
"Испаряя воду в пар в носовой части, "Шквал" создает газовый пузырь, который резко снижает сопротивление, позволяя быстро перемещаться по воде", — пишет издание.
Созданный в 1970-е годы "Шквал" обогнал свое время на десятилетия. Основное преимущество торпеды — невероятная маршевая скорость: 100 метров в секунду. Она же определяет некоторые недостатки, включая высокую шумность, малую дальность (до десяти километров) и глубину погружения лишь до 30 метров. Торпеда не имеет головки самонаведения, координаты цели вводят непосредственно перед пуском. В прошлом веке ядерная боевая часть компенсировала все упомянутые недостатки. Современная неядерная модификация торпеды планируется значительно улучшить с учетом новых целей и задач.
"Испаряя воду в пар в носовой части, "Шквал" создает газовый пузырь, который резко снижает сопротивление, позволяя быстро перемещаться по воде", — пишет издание.
Созданный в 1970-е годы "Шквал" обогнал свое время на десятилетия. Основное преимущество торпеды — невероятная маршевая скорость: 100 метров в секунду. Она же определяет некоторые недостатки, включая высокую шумность, малую дальность (до десяти километров) и глубину погружения лишь до 30 метров. Торпеда не имеет головки самонаведения, координаты цели вводят непосредственно перед пуском. В прошлом веке ядерная боевая часть компенсировала все упомянутые недостатки. Современная неядерная модификация торпеды планируется значительно улучшить с учетом новых целей и задач.