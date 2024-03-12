https://ria.ru/20240312/rets-1932546302.html

РЭЦ и Российско-Оманский деловой совет поддержат привлекательные проекты

РЭЦ и Российско-Оманский деловой совет поддержат привлекательные проекты - РИА Новости, 12.03.2024

РЭЦ и Российско-Оманский деловой совет поддержат привлекательные проекты

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Российско-Оманский деловой совет при Торгово-промышленной палате России поддержат инвестиционно привлекательные... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:57

2024-03-12T16:57

2024-03-12T16:57

экономика

россия

оман

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Российско-Оманский деловой совет при Торгово-промышленной палате России поддержат инвестиционно привлекательные проекты для продвижения на рынке Омана, сообщает РЭЦ."11 марта РЭЦ и Российско-Оманский деловой совет провели установочное совещание по сотрудничеству с Султанатом Оман "Фабрика проектов. Фокус — Оман". В совещании приняли участие представители более 40 регионов России и Торгово-промышленной палаты Султаната Оман", - говорится в сообщении.В ходе совещания Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх выступил с призывом укреплять и развивать торгово-экономические связи между двумя странами, а также отметил, что в Омане установилась благоприятная инвестиционная среда для иностранного бизнеса. По его словам, руководство страны стремится диверсифицировать экономику, стараясь снизить зависимость от нефтегазового сектора путем развития туризма, продовольствия и горнодобывающей промышленности. Кроме того, в Омане функционирует интернет-портал Invest Oman, который призван облегчить доступ иностранных инвесторов к информации об особенностях предпринимательской деятельности на территории Омана.Вице-президент РЭЦ Роман Генкель в своем выступлении отметил, что участие Султаната в качестве гостя на ПМЭФ-2024 придаст новый импульс торгово-экономическим отношениям с Россией."Оман - перспективный рынок для российских компаний, и Группа РЭЦ готова на каждом шагу поддержать предпринимателей, готовых занять на этом рынке свои ниши. К нам можно обратиться за консультацией, помощью в поиске партнера, финансовой поддержкой экспорта и импорта, а также застраховать поставки", - отметил Генкель.Вице-президент РЭЦ напомнил, что российские компании могут принять участие в бизнес-миссии Made in Russia - Oman, которая состоится в октябре 2024 года. Регистрация на бизнес-миссию уже открыта на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".Председатель Российско-Оманского делового совета Алексей Рубцов отметил, что за 2023 год торговый оборот между Россией и Оманом вырос в два раза. Он добавил, что объем накопленных прямых иностранных инвестиций Омана остается на уровне 90 миллионов долларов, и подчеркнул потенциал реализации совместных инвестиционных проектов.Участники совещания договорились совместно реализовать инициативу "Фабрика проектов. Фокус - Оман" с целью выявления и продвижения инвестиционно привлекательных проектов. К инициативе, в частности, присоединятся региональные центры поддержки экспорта.Заинтересованные в сотрудничестве с Оманом экспортеры могут обратиться к специалистам Российского экспортного центра Ярославу Якубову и Эльвире Джафаровой.

https://ria.ru/20240312/sertifikat-1932462495.html

https://ria.ru/20240307/rets-1931644397.html

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оман

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, оман, российский экспортный центр (рэц)