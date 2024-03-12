https://ria.ru/20240312/regiony-1932567558.html

Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов

Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов - РИА Новости, 12.03.2024

Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов, на днях виделся с руководителем Запорожской области. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:13

2024-03-12T18:13

2024-03-12T18:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

политика

запорожская область

россия

евгений балицкий

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов, на днях виделся с руководителем Запорожской области."Я регулярно встречаюсь с руководителями этих территорий, и Запорожской области тоже. Буквально дня четыре назад", - сказал Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России". Он уточнил, что эти встречи проходят в рабочем формате, без прессы."Представляю, что у вас происходит, какие проблемы", - отметил Путин, обращаясь к одному из участников встречи.

https://ria.ru/20231214/putin-1915824492.html

запорожская область

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, "лидеры россии"