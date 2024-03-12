https://ria.ru/20240312/regiony-1932567558.html
Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов
Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов - РИА Новости, 12.03.2024
Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов, на днях виделся с руководителем Запорожской области. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:13
2024-03-12T18:13
2024-03-12T18:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
запорожская область
россия
евгений балицкий
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов, на днях виделся с руководителем Запорожской области."Я регулярно встречаюсь с руководителями этих территорий, и Запорожской области тоже. Буквально дня четыре назад", - сказал Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России". Он уточнил, что эти встречи проходят в рабочем формате, без прессы."Представляю, что у вас происходит, какие проблемы", - отметил Путин, обращаясь к одному из участников встречи.
https://ria.ru/20231214/putin-1915824492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, "лидеры россии"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, "Лидеры России"
Путин сообщил, что регулярно видится с главами новых регионов
Путин сообщил, что на днях виделся с главой Запорожской области Балицким
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов, на днях виделся с руководителем Запорожской области.
"Я регулярно встречаюсь с руководителями этих территорий, и Запорожской области тоже. Буквально дня четыре назад", - сказал Путин в ходе встречи с участниками конкурса "Лидеры России". Он уточнил, что эти встречи проходят в рабочем формате, без прессы.
"Представляю, что у вас происходит, какие проблемы", - отметил Путин, обращаясь к одному из участников встречи.
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск