Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО
Доклад американской разведки: Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 марта — РИА Новости. Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, заявляется в ежегодном докладе офиса директора американской нацразведки.
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"Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", — говорится в документе.
При этом авторы доклада назвали Россию "устойчивым и способным противником".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке военных контингентов на Украину.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.