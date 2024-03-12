https://ria.ru/20240312/razvedka-1932395171.html

Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО

Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024

Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО

Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, заявляется в ежегодном докладе офиса директора американской нацразведки. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T00:02

2024-03-12T00:02

2024-03-12T12:06

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киев

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ВАШИНГТОН, 12 марта — РИА Новости. Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, заявляется в ежегодном докладе офиса директора американской нацразведки."Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", — говорится в документе.При этом авторы доклада назвали Россию "устойчивым и способным противником". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке военных контингентов на Украину.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, киев, нато