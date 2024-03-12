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Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024
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00:02 12.03.2024 (обновлено: 12:06 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/razvedka-1932395171.html
Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО
Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО - РИА Новости, 12.03.2024
Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО
Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, заявляется в ежегодном докладе офиса директора американской нацразведки. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T00:02
2024-03-12T12:06
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ВАШИНГТОН, 12 марта — РИА Новости. Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, заявляется в ежегодном докладе офиса директора американской нацразведки.&quot;Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе&quot;, — говорится в документе.При этом авторы доклада назвали Россию "устойчивым и способным противником". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке военных контингентов на Украину.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, сша, киев, нато
В мире, Россия, США, Киев, НАТО
Доклад американской разведки: Россия не хочет конфликта с США и НАТО

Доклад американской разведки: Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 марта — РИА Новости. Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, заявляется в ежегодном докладе офиса директора американской нацразведки.
«

"Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, что, по их расчетам, является порогом конфликта в глобальном масштабе", — говорится в документе.

При этом авторы доклада назвали Россию "устойчивым и способным противником".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке военных контингентов на Украину.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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