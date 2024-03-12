https://ria.ru/20240312/rakety-1932612397.html

Госдеп одобрил возможную сделку по продаже ракет Польше

Госдеп одобрил возможную сделку по продаже ракет Польше - РИА Новости, 12.03.2024

Госдеп одобрил возможную сделку по продаже ракет Польше

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а также сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:39

2024-03-12T22:39

2024-03-12T22:48

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а также сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,77 миллиарда долларов, сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.Ранее во вторник советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что американский президент Джо Байден на предстоящей встрече с польским руководством объявит о планах предоставить Варшаве займ в размере 2 миллиардов долларов на покупку американских вооружений.Согласно заявлению ведомства, правительство Польши запросило возможности закупки до 821 ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), а также в том числе и содействие материально-технического характера. Предполагаемая общая стоимость - 1,77 миллиарда долларов."Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и нацбезопасности США путем повышения укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - добавили в Пентагоне.Также госдеп одобрил возможную продажу Варшаве 232 ракет AIM-9X и оборудование к ним на 219,1 миллиона долларов.Помимо этого, Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет средней дальности AIM-120C-8 класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,69 миллиарда долларов.По информации ведомства, правительство Польши запросило у Вашингтона возможность закупки 745 ракет такого типа, а также оборудование для их наведения и пусковые установки. Сделка направлена на повышение возможностей Варшавы "противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив ее современными и эффективными боеприпасами класса "воздух-воздух""."Правительство Польши уже имеет на своем вооружении ракеты AMRAAM, и ему не составит труда внедрить данные разновидности вооружений в свои вооруженные силы", - подчеркнули в Пентагоне.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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в мире, сша, польша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато