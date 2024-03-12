https://ria.ru/20240312/pvo-1932415790.html
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 12.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"
Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:21
2024-03-12T08:21
2024-03-12T08:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У".Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"
Минобороны: ПВО уничтожила 8 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине