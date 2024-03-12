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Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 12.03.2024 (обновлено: 08:45 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pvo-1932415790.html
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 12.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"
Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:21
2024-03-12T08:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У".Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"

Минобороны: ПВО уничтожила 8 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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