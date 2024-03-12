https://ria.ru/20240312/pvo-1932415790.html

Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"

Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 12.03.2024

Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО "Вампир"

Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:21

2024-03-12T08:21

2024-03-12T08:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У".Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК "Точка-У" уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что система ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)