https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

"Обойдемся без США". Что решили два десятка стран Европы

"Обойдемся без США". Что решили два десятка стран Европы - РИА Новости, 12.03.2024

"Обойдемся без США". Что решили два десятка стран Европы

В конце февраля две страны НАТО — Турция и Греция — официально присоединились к общеевропейскому проекту континентальной противовоздушной обороны Sky Shield... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:00

2024-03-12T08:01

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. В конце февраля две страны НАТО — Турция и Греция — официально присоединились к общеевропейскому проекту континентальной противовоздушной обороны Sky Shield ("Небесный щит"). Всего там участвует уже 21 государство. С одной стороны, этот проект направлен на то, чтобы Европа меньше зависела от США в вопросах обороны. С другой, Вашингтон может извлечь из него максимум выгоды. Об этой программе — в материале РИА Новости.Общий щитИдею создания общеевропейской системы противовоздушной обороны высказал канцлер Германии Олаф Шольц во время лекции в Карловом университете в Праге в августе 2022-го. Берлину он ожидаемо отвел ведущую роль в проекте. К октябрю в нем, помимо ФРГ, было 14 стран: Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния и Великобритания. В феврале 2023-го Sky Shield поддержали Дания и Швеция, в июле — нейтральные Австрия и Швейцария. И вот теперь — Греция и Турция.Речь идет о полностью скоординированной глубокоэшелонированной ПВО, включающей в себя системы малой (до 15 километров), средней (до 50) и большой дальности (свыше 50). Направленной, как нетрудно догадаться, против России. Особые опасения у европейцев вызывают оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты Х-101 и "Калибры", а также новейшее гиперзвуковое вооружение. Шольц убежден, что вместе отбить воздушное нападение проще, чем по отдельности.Вероятно, он уже летом-осенью 2022-го понимал, что США в конечном счете начнут отдаляться от европейских проблем и сократят помощь Украине. Так что дополнительная структура безопасности ЕС выглядит вполне логично. В Вашингтоне до сих пор не могут согласовать 60 миллиардов для Киева. Дональд Трамп в случае переизбрания вполне способен полностью перекрыть кран Украине и резко сократить финансирование Североатлантического альянса.Немцы, как лидеры "старой Европы", просчитали риски и решили переложить ответственность за безопасность континента с НАТО, где всем заправляют американские генералы, на Евросоюз. Подобные инициативы были и раньше. Особенность Sky Shield в том, что планируется совместная закупка определенных зенитных ракетных систем. На бумаге это позволяет прикрыть максимум территории за минимум денег. Будет экономия и на эксплуатационных расходах. На самом деле зависимость от Вашингтона лишь усилится.Очевидная выгодаОсновой общеевропейской системы ПВО должны стать американские ЗРК Patriot. Это один из наиболее совершенных комплексов противовоздушной обороны западной конструкторской школы. Его ракеты последних модификаций способны сбить аэродинамическую цель на расстоянии до 160 километров и баллистическую — до 50. Российская С-400 ракетой 40Н6Е стреляет на 380. Однако в НАТО главной силой ПВО всегда была авиация. Американская.Без прямого участия ВВС США в Sky Shield придется полагаться на немногочисленную авиацию участников проекта. И на американские комплексы ПВО — европейцы так и не сделали ничего сравнимого по ТТХ. В итоге Европа, по сути, ставит себя в зависимость от заокеанских концернов Lockheed Martin, Boeing и Raytheon.По мнению специалистов, инфраструктура к этому уже готова. В частности, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что при создании национальных систем ПВО, как правило, используют американские разработки: либо локаторы станций наведения ракет, либо сами ракеты. "Соответственно, единый стандарт близок. Все новые системы НАТО совместимы", — указывает он.Батарея ЗРК Patriot (от четырех до восьми пусковых, боекомплект — 16-32 ракеты, РЛС, пункт управления огнем, вспомогательная техника) стоит около 1,1 миллиарда долларов. Заказывать эту "золотую" технику придется в США.Союзники тоже не прочь заработать. Роль комплекса ближней и средней дальности континентальной ПВО в Берлине отводят IRIS-T. Этот ЗРК — совместный продукт нескольких европейских государств, но доля Германии — почти половина. Массовый заказ мог бы вдохнуть жизнь в испытывающую явные проблемы оборонную промышленность ФРГ. А IRIS-T гораздо дешевле "Патриотов" — 150 миллионов долларов за батарею и 430 тысяч за ракету.Военные планы ЕвропыС 2015-го обсуждали идею континентальной армии. Однако дальше разговоров дело не зашло. Лишь Германия и Нидерланды в 2019-м сформировали 414-й танковый батальон под единым командованием. Все же слишком сильны в ЕС языковые и культурные различия.Вернулись к этому проекту после начала российской специальной военной операции на Украине. И 25 марта 2022-го его фактически утвердили. Комплекс согласованных мер сформулировали в документе под названием "Стратегический компас ЕС"."Европа должна иметь возможность защищать своих граждан и способствовать международному миру и безопасности, — говорится там. — Это тем более важно в тот момент, когда война вернулась на континент из-за России. Необходимо повысить стратегическую автономию ЕС и способность к сотрудничеству для защиты наших ценностей и интересов"."Стратегический компас ЕС" рассчитан до 2030-го. Вряд ли за такой срок Европа избавится от навязчивой опеки из-за океана. Документ принимали еще до масштабных поставок вооружений на Украину. США активно поощряли в этом европейских союзников, обещая заменить переданное Киеву американскими аналогами.В итоге некоторые страны ЕС старое советское оружие уже отдали, а новое еще не получили. И неизвестно, когда оно поступит. По мнению аналитиков, обороноспособность Европы серьезно просела. Что на руку Вашингтону — можно и дальше держать союзников под военным контролем. А ВПК гарантированы заказы на годы вперед и десятки миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240214/vertolety-1927117033.html

https://ria.ru/20240208/pro-1925928784.html

https://ria.ru/20240226/bombardirovschiki-1929029696.html

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россия, европа, германия, сша, олаф шольц, евросоюз, нато, патриот, с-400 «триумф», юрий кнутов