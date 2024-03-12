https://ria.ru/20240312/putin-1932612702.html
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, заявил Путин
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2024
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, заявил Путин
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, даже неожиданным для банковской сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:41
2024-03-12T22:41
2024-03-12T22:42
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Сбер" видит перспективы по многим отраслям, даже неожиданным для банковской сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи, старший вице-президент "Сбера" Владислав Крейнин рассказал, что передал Путину альбом, который сделан нейросетью "Кандинский", предложил ознакомиться с тем, как технологии будущего помогают воссоздать утерянную культуру и искусство. "Здорово. "Сбер" очень многое делает по этому направлению, действительно является одним из лидеров. Видит хорошо перспективы по многим отраслям реального производства, социальной сферы, помогает. Здорово. И то, что вы сейчас рассказали про музеи, про воссозданные полотна, здорово. Честно говоря, с удовольствием посмотрю это", - ответил президент. По словам Путина, он рассчитывает на то, что руководство "Сбера" будет подбирать энергичных и заинтересованных в результатах специалистов, двигаться дальше. "Причем по всем направлениям, даже совсем неожиданным для учреждений банковской сферы", - добавил президент.
https://ria.ru/20240306/putin-1931604636.html
https://ria.ru/20240201/banki-1924721005.html
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экономика, россия, владимир путин, сбер
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сбер
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, заявил Путин
Путин: "Сбер" видит перспективы в неожиданных для банка отраслях
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Сбер" видит перспективы по многим отраслям, даже неожиданным для банковской сферы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи, старший вице-президент "Сбера" Владислав Крейнин рассказал, что передал Путину альбом, который сделан нейросетью "Кандинский", предложил ознакомиться с тем, как технологии будущего помогают воссоздать утерянную культуру и искусство.
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"Здорово. "Сбер" очень многое делает по этому направлению, действительно является одним из лидеров. Видит хорошо перспективы по многим отраслям реального производства, социальной сферы, помогает. Здорово. И то, что вы сейчас рассказали про музеи, про воссозданные полотна, здорово. Честно говоря, с удовольствием посмотрю это", - ответил президент.
По словам Путина, он рассчитывает на то, что руководство "Сбера" будет подбирать энергичных и заинтересованных в результатах специалистов, двигаться дальше.
"Причем по всем направлениям, даже совсем неожиданным для учреждений банковской сферы", - добавил президент.
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