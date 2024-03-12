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Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске
Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске - РИА Новости, 12.03.2024
Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске
Мост через реку Лена в Якутске даст возможность развития инфраструктуры на северо-восток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:34
2024-03-12T21:34
2024-03-12T21:35
общество
якутск
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мост через реку Лена в Якутске даст возможность развития инфраструктуры на северо-восток, заявил президент РФ Владимир Путин. "В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас и в обратную сторону туда дальше и на северо-восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает", - отметил президент на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Президент подчеркнул, что это стало возможным благодаря тем, кто живёт и работает в Якутии, а ситуация изменилась. "И в городе количество людей растет существенным образом, и возможность развития туда дальше транспортной инфраструктуры возникает. Она возникла. Поэтому обязательно будем это делать", - заключил Путин.
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общество, якутск, россия, владимир путин
Общество, Якутск, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске
Путин: мост через Лену в Якутске даст возможность развития инфраструктуры
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мост через реку Лена в Якутске даст возможность развития инфраструктуры на северо-восток, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас и в обратную сторону туда дальше и на северо-восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает", - отметил президент на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Президент подчеркнул, что это стало возможным благодаря тем, кто живёт и работает в Якутии, а ситуация изменилась. "И в городе количество людей растет существенным образом, и возможность развития туда дальше транспортной инфраструктуры возникает. Она возникла. Поэтому обязательно будем это делать", - заключил Путин.
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