https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html

Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске

Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске - РИА Новости, 12.03.2024

Путин рассказал о возможности, которую даст мост через Лену в Якутске

Мост через реку Лена в Якутске даст возможность развития инфраструктуры на северо-восток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:34

2024-03-12T21:34

2024-03-12T21:35

общество

якутск

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мост через реку Лена в Якутске даст возможность развития инфраструктуры на северо-восток, заявил президент РФ Владимир Путин. "В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас и в обратную сторону туда дальше и на северо-восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает", - отметил президент на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Президент подчеркнул, что это стало возможным благодаря тем, кто живёт и работает в Якутии, а ситуация изменилась. "И в городе количество людей растет существенным образом, и возможность развития туда дальше транспортной инфраструктуры возникает. Она возникла. Поэтому обязательно будем это делать", - заключил Путин.

https://realty.ria.ru/20240118/baysarov-1922099445.html

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общество, якутск, россия, владимир путин