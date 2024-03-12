Рейтинг@Mail.ru
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932596193.html
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы - РИА Новости, 12.03.2024
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы
Президент РФ Владимир Путин согласился, что Омск должен попасть в число пилотных территорий, где будут создаваться школы лидерского уровня. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:40
2024-03-12T20:40
омск
омская область
владимир путин
россия
общество
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что Омск должен попасть в число пилотных территорий, где будут создаваться школы лидерского уровня. "Конечно, согласен. Для Сибири важно", - сказал президент в ответ на предложение губернатора Омской области Виталия Хоценко поддержать инициативу, чтобы Омск попал в число регионов, где будут создаваться лидерские школы. Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что до 2030 года в стране откроют 12 школ лидерского уровня. Строительство первых объектов начнется в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, омская область, владимир путин, россия, общество, виталий хоценко
Омск, Омская область, Владимир Путин, Россия, Общество, Виталий Хоценко
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы

Путин согласился, что в Омске должны создать школы лидерского уровня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что Омск должен попасть в число пилотных территорий, где будут создаваться школы лидерского уровня.
"Конечно, согласен. Для Сибири важно", - сказал президент в ответ на предложение губернатора Омской области Виталия Хоценко поддержать инициативу, чтобы Омск попал в число регионов, где будут создаваться лидерские школы.
Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что до 2030 года в стране откроют 12 школ лидерского уровня. Строительство первых объектов начнется в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
 
ОмскОмская областьВладимир ПутинРоссияОбществоВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала