https://ria.ru/20240312/putin-1932596193.html
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы - РИА Новости, 12.03.2024
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы
Президент РФ Владимир Путин согласился, что Омск должен попасть в число пилотных территорий, где будут создаваться школы лидерского уровня. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:40
2024-03-12T20:40
2024-03-12T20:40
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виталий хоценко
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что Омск должен попасть в число пилотных территорий, где будут создаваться школы лидерского уровня. "Конечно, согласен. Для Сибири важно", - сказал президент в ответ на предложение губернатора Омской области Виталия Хоценко поддержать инициативу, чтобы Омск попал в число регионов, где будут создаваться лидерские школы. Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что до 2030 года в стране откроют 12 школ лидерского уровня. Строительство первых объектов начнется в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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омск, омская область, владимир путин, россия, общество, виталий хоценко
Омск, Омская область, Владимир Путин, Россия, Общество, Виталий Хоценко
Путин согласился, что в Омске должны создать лидерские школы
Путин согласился, что в Омске должны создать школы лидерского уровня