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Путин положительно оценил работу Росимущества - РИА Новости, 12.03.2024
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20:26 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932594700.html
Путин положительно оценил работу Росимущества
Путин положительно оценил работу Росимущества - РИА Новости, 12.03.2024
Путин положительно оценил работу Росимущества
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Росимущества, отметив, что работа там требует высокого профессионализма, и ведомство отвечает этим... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:26
2024-03-12T20:26
россия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Росимущества, отметив, что работа там требует высокого профессионализма, и ведомство отвечает этим требованиям. "Росимущество - это структура, которая требует действительно профессионалов самого высокого класса и уровня, там очень много специальных вопросов, нужно в этом, если по-простому сказать, разбираться. Просто так давать указания невозможно, нужно быть профессионалом самого высокого качества", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Президент отметил, что в целом ведомство отвечает этим высоким требованиям, и поблагодарил сотрудников Росимущества за работу.
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россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Общество
Путин положительно оценил работу Росимущества

Путин: Росимущество справляется со своей работой, требующей профессионализма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Росимущества, отметив, что работа там требует высокого профессионализма, и ведомство отвечает этим требованиям.
"Росимущество - это структура, которая требует действительно профессионалов самого высокого класса и уровня, там очень много специальных вопросов, нужно в этом, если по-простому сказать, разбираться. Просто так давать указания невозможно, нужно быть профессионалом самого высокого качества", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Президент отметил, что в целом ведомство отвечает этим высоким требованиям, и поблагодарил сотрудников Росимущества за работу.
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