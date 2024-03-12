https://ria.ru/20240312/putin-1932594700.html

Путин положительно оценил работу Росимущества

Путин положительно оценил работу Росимущества - РИА Новости, 12.03.2024

Путин положительно оценил работу Росимущества

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Росимущества, отметив, что работа там требует высокого профессионализма, и ведомство отвечает этим... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:26

2024-03-12T20:26

2024-03-12T20:26

россия

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Росимущества, отметив, что работа там требует высокого профессионализма, и ведомство отвечает этим требованиям. "Росимущество - это структура, которая требует действительно профессионалов самого высокого класса и уровня, там очень много специальных вопросов, нужно в этом, если по-простому сказать, разбираться. Просто так давать указания невозможно, нужно быть профессионалом самого высокого качества", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Президент отметил, что в целом ведомство отвечает этим высоким требованиям, и поблагодарил сотрудников Росимущества за работу.

https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), общество