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Путин заявил, что нужно поддерживать семейные ценности в России - РИА Новости, 12.03.2024
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20:22 12.03.2024 (обновлено: 21:36 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/putin-1932593982.html
Путин заявил, что нужно поддерживать семейные ценности в России
Путин заявил, что нужно поддерживать семейные ценности в России - РИА Новости, 12.03.2024
Путин заявил, что нужно поддерживать семейные ценности в России
Нужно всегда заниматься вопросами поддержания семейных ценностей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:22
2024-03-12T21:36
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно всегда заниматься вопросами поддержания семейных ценностей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи президента с победителями конкурса "Лидеры России" председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал об успехе в работе по "сохранению задачи по наследию". "Хочется пойти дальше, принести большую пользу стране, чтобы не только волонтерство стало нормой жизни, но и наставничество, раскрыть потенциал некоммерческого в целом", - сообщил Метелев и добавил, что нужно вовлечь как можно больше людей в процесс развития, строительства страны. "Вы сказали, что мы справились уже с сохранением наших ценностей, имеется ввиду традиций, видимо, и так далее. Но это нужно поддерживать всегда. Это как в спорте, стоит только прекратить тренировки, несмотря на свои достижения, сразу полетишь вниз. Надо заниматься этим всегда. Для вас, для человека, который возглавляет комитет в Госдуме, это в общем серьезная позиция, это чрезвычайно важно. Я попросил бы и вас это иметь ввиду, и всех коллег - настраиваться именно на такую работу ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
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владимир путин, госдума рф, общество, социальный навигатор, год семьи
Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, Год семьи
Путин заявил, что нужно поддерживать семейные ценности в России

Путин: нужно всегда заниматься вопросами поддержания семейных ценностей в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нужно всегда заниматься вопросами поддержания семейных ценностей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи президента с победителями конкурса "Лидеры России" председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал об успехе в работе по "сохранению задачи по наследию".
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"Хочется пойти дальше, принести большую пользу стране, чтобы не только волонтерство стало нормой жизни, но и наставничество, раскрыть потенциал некоммерческого в целом", - сообщил Метелев и добавил, что нужно вовлечь как можно больше людей в процесс развития, строительства страны.
"Вы сказали, что мы справились уже с сохранением наших ценностей, имеется ввиду традиций, видимо, и так далее. Но это нужно поддерживать всегда. Это как в спорте, стоит только прекратить тренировки, несмотря на свои достижения, сразу полетишь вниз. Надо заниматься этим всегда. Для вас, для человека, который возглавляет комитет в Госдуме, это в общем серьезная позиция, это чрезвычайно важно. Я попросил бы и вас это иметь ввиду, и всех коллег - настраиваться именно на такую работу ", - сказал Путин.
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