https://ria.ru/20240312/putin-1932585020.html
Путин рассказал о деятельности фонда прямых инвестиций
Путин рассказал о деятельности фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 12.03.2024
Путин рассказал о деятельности фонда прямых инвестиций
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) многое делает, несмотря на сложности, которые пытаются создать за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:42
2024-03-12T19:42
2024-03-12T19:42
россия
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) многое делает, несмотря на сложности, которые пытаются создать за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. "РФПИ очень многое делает, и, несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых условиях, в современных, на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а демонстрирует результаты работы, привлекая и такие инвестиции серьезные, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике. И главное, что всё получается, несмотря на все сложности, еще раз повторяю, которые вам пытаются создать. И в значительной степени это, конечно, происходит благодаря профессионалам самого высокого ранга", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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россия, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
Путин рассказал о деятельности фонда прямых инвестиций
Путин: РФПИ многое делает, несмотря на сложности, создаваемые из-за рубежа
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) многое делает, несмотря на сложности, которые пытаются создать за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"РФПИ очень многое делает, и, несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых условиях, в современных, на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а демонстрирует результаты работы, привлекая и такие инвестиции серьезные, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике. И главное, что всё получается, несмотря на все сложности, еще раз повторяю, которые вам пытаются создать. И в значительной степени это, конечно, происходит благодаря профессионалам самого высокого ранга", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
РФПИ оценил выгоду России от сделки ОПЕК+