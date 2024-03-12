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Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается - РИА Новости, 12.03.2024
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19:34 12.03.2024 (обновлено: 20:12 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/putin-1932583734.html
Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается
Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается - РИА Новости, 12.03.2024
Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается
Поскольку добыча нефти в РФ в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах, в том числе США, растет, есть риски потерять рынки, заявил президент России... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:34
2024-03-12T20:12
россия
сша
владимир путин
опек
в мире
саудовская аравия
павел сорокин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Поскольку добыча нефти в РФ в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах, в том числе США, растет, есть риски потерять рынки, заявил президент России Владимир Путин."Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".В свою очередь первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что пик спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет, к тому же специфика месторождений США отличается от российских."Там сланцевая нефть, и последние три года тот бум добычи, который мы видим, он происходит за счет того, что они вводят в эксплуатацию скважины, которые они пробурили до COVID, но не запустили", - сказал Сорокин, добавив, что США вводили в эксплуатацию самые продуктивные скважины."А сейчас начался бум слияния и поглощения, потому что расти уже тяжело, и инвесторы требуют доходности", - добавил он."Ну вот, а если бы мы не поддерживали цены на мировом рынке, они бы упали, тогда и сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они - нет. Это просто я ему излагаю альтернативную точку зрения", - заключил президент.Сорокин также добавил, что соглашение ОПЕК+ является эффективной мерой, которая уже принесла бюджету 30 триллионов рублей. "Это примерно две трети всех социальных трат бюджета за этот период", - резюмировал первый замминистра энергетики.Участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращает нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижают нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20240201/peskov-1924782613.html
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россия, сша, владимир путин, опек, в мире, саудовская аравия, павел сорокин
Россия, США, Владимир Путин, ОПЕК, В мире, Саудовская Аравия, Павел Сорокин
Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается

Путин: есть риски потерять рынки, так как добыча в России по ОПЕК+ сокращается

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Поскольку добыча нефти в РФ в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах, в том числе США, растет, есть риски потерять рынки, заявил президент России Владимир Путин.
"Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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В свою очередь первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что пик спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет, к тому же специфика месторождений США отличается от российских.
"Там сланцевая нефть, и последние три года тот бум добычи, который мы видим, он происходит за счет того, что они вводят в эксплуатацию скважины, которые они пробурили до COVID, но не запустили", - сказал Сорокин, добавив, что США вводили в эксплуатацию самые продуктивные скважины.
"А сейчас начался бум слияния и поглощения, потому что расти уже тяжело, и инвесторы требуют доходности", - добавил он.
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"Ну вот, а если бы мы не поддерживали цены на мировом рынке, они бы упали, тогда и сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они - нет. Это просто я ему излагаю альтернативную точку зрения", - заключил президент.
Сорокин также добавил, что соглашение ОПЕК+ является эффективной мерой, которая уже принесла бюджету 30 триллионов рублей. "Это примерно две трети всех социальных трат бюджета за этот период", - резюмировал первый замминистра энергетики.
Участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращает нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижают нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.
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