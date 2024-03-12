https://ria.ru/20240312/putin-1932583734.html

Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается

Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается - РИА Новости, 12.03.2024

Путин заявил, что добыча в России по ОПЕК+ сокращается

Поскольку добыча нефти в РФ в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах, в том числе США, растет, есть риски потерять рынки, заявил президент России... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:34

2024-03-12T19:34

2024-03-12T20:12

россия

сша

владимир путин

опек

в мире

саудовская аравия

павел сорокин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Поскольку добыча нефти в РФ в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах, в том числе США, растет, есть риски потерять рынки, заявил президент России Владимир Путин."Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".В свою очередь первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что пик спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет, к тому же специфика месторождений США отличается от российских."Там сланцевая нефть, и последние три года тот бум добычи, который мы видим, он происходит за счет того, что они вводят в эксплуатацию скважины, которые они пробурили до COVID, но не запустили", - сказал Сорокин, добавив, что США вводили в эксплуатацию самые продуктивные скважины."А сейчас начался бум слияния и поглощения, потому что расти уже тяжело, и инвесторы требуют доходности", - добавил он."Ну вот, а если бы мы не поддерживали цены на мировом рынке, они бы упали, тогда и сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они - нет. Это просто я ему излагаю альтернативную точку зрения", - заключил президент.Сорокин также добавил, что соглашение ОПЕК+ является эффективной мерой, которая уже принесла бюджету 30 триллионов рублей. "Это примерно две трети всех социальных трат бюджета за этот период", - резюмировал первый замминистра энергетики.Участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращает нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижают нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20240201/peskov-1924782613.html

https://ria.ru/20240101/briks-1919322023.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932583167.html

россия

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, опек, в мире, саудовская аравия, павел сорокин