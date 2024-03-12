https://ria.ru/20240312/putin-1932568166.html
Путин рассказал, сколько лет человечество будет добывать углеводороды
Путин рассказал, сколько лет человечество будет добывать углеводороды - РИА Новости, 12.03.2024
Путин рассказал, сколько лет человечество будет добывать углеводороды
Человечество долго будет заниматься добычей углеводородов, работы хватит на 100 лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:15
2024-03-12T18:15
2024-03-12T18:25
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Человечество долго будет заниматься добычей углеводородов, работы хватит на 100 лет, заявил президент России Владимир Путин. "Еще очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов - их добычи и использования. Работы хватит на 100 лет", - сказал Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20240210/kndr-1926533187.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько лет человечество будет добывать углеводороды
Путин: человечество будет заниматься добычей углеводородов еще сто лет