https://ria.ru/20240312/putin-1932567446.html
Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин
Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2024
Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день в социальной сфере, РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:12
2024-03-12T18:12
2024-03-12T18:12
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день в социальной сфере, а также сферах экономики и безопасности. "Мы сейчас чувствуем себя абсолютно уверенно и уверенно смотрим в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности", - сказал глава государства, в разговоре с участником СВО, который вошел число финалистов конкурса "Лидеры России".
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин
Путин: РФ уверенно смотрит вперед в социальной сфере и в сфере безопасности