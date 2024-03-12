https://ria.ru/20240312/putin-1932567446.html

Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин

Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2024

Россия уверенно смотрит вперед в социальной сфере, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день в социальной сфере, РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:12

2024-03-12T18:12

2024-03-12T18:12

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день в социальной сфере, а также сферах экономики и безопасности. "Мы сейчас чувствуем себя абсолютно уверенно и уверенно смотрим в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности", - сказал глава государства, в разговоре с участником СВО, который вошел число финалистов конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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россия, владимир путин, общество