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Путин рассказал о преимуществе конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
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18:08 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932566717.html
Путин рассказал о преимуществе конкурса "Лидеры России"
Путин рассказал о преимуществе конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин рассказал о преимуществе конкурса "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России" позволяет осуществлять отбор кадров не "по звонкам", а по уровню компетенции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:08
2024-03-12T18:08
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" позволяет осуществлять отбор кадров не "по звонкам", а по уровню компетенции, заявил президент России Владимир Путин. "Главное преимущество этой работы, главное преимущество этой системы, подготовки, отбора кадров заключается в том, что это не "позвоночная" система, не по звонкам делается, а по личным и деловым качествам", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал о преимуществе конкурса "Лидеры России"

Путин: конкурс "Лидеры России" позволяет отбирать кадры по уровню компетенции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" позволяет осуществлять отбор кадров не "по звонкам", а по уровню компетенции, заявил президент России Владимир Путин.
"Главное преимущество этой работы, главное преимущество этой системы, подготовки, отбора кадров заключается в том, что это не "позвоночная" система, не по звонкам делается, а по личным и деловым качествам", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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