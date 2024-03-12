https://ria.ru/20240312/putin-1932566324.html
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении
Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:06
2024-03-12T18:06
2024-03-12T18:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но российские бойцы воюют там здорово."Непростой участок... Там да, движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом... Но воюют здорово, молодцы ребята, воюют хорошо", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении
Путин назвал Северское направление непростым и похвалил бойцов, воюющих там