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Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 12.03.2024 (обновлено: 18:35 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/putin-1932566324.html
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении
Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:06
2024-03-12T18:35
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но российские бойцы воюют там здорово."Непростой участок... Там да, движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом... Но воюют здорово, молодцы ребята, воюют хорошо", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении

Путин назвал Северское направление непростым и похвалил бойцов, воюющих там

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но российские бойцы воюют там здорово.
"Непростой участок... Там да, движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом... Но воюют здорово, молодцы ребята, воюют хорошо", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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