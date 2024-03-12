https://ria.ru/20240312/putin-1932566324.html

Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении

Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении - РИА Новости, 12.03.2024

Путин похвалил бойцов, воюющих на Северском направлении

Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:06

2024-03-12T18:06

2024-03-12T18:35

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7e503426524bb59d8d1a5064b3ca126e.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о северском направлении: по его словам, это непростой участок, движение есть, противник укрепил это место, но российские бойцы воюют там здорово."Непростой участок... Там да, движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом... Но воюют здорово, молодцы ребята, воюют хорошо", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, безопасность