Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932564152.html
Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России"
Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России" дает возможности для поддержания связей между участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:58
2024-03-12T17:58
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7e503426524bb59d8d1a5064b3ca126e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" дает возможности для поддержания связей между участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России". "Очень важно, что в ходе подготовки складывается определенное сообщество людей, которые проходят обучение, проходят этот конкурсный отбор", - сказал Путин. По его словам, он слышал от участников прошедших лет, что им удается поддерживать связи друг с другом после окончания конкурса. "Я уже слышал об этом от выпускников прежних лет, удается поддерживать эти отношения, обмениваться информацией полезной, которую можно использовать на конкретном месте работы, но, повторяю, получая информацию из источников, которым вы доверяете, и которые являются весьма компетентными в своих областях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932558201_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0d820ba9c3708278ba64c9bea52b55f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России"

Путин: конкурс "Лидеры России" способствует поддержанию связей между участниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" дает возможности для поддержания связей между участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
"Очень важно, что в ходе подготовки складывается определенное сообщество людей, которые проходят обучение, проходят этот конкурсный отбор", - сказал Путин.
По его словам, он слышал от участников прошедших лет, что им удается поддерживать связи друг с другом после окончания конкурса.
"Я уже слышал об этом от выпускников прежних лет, удается поддерживать эти отношения, обмениваться информацией полезной, которую можно использовать на конкретном месте работы, но, повторяю, получая информацию из источников, которым вы доверяете, и которые являются весьма компетентными в своих областях", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала