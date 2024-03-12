https://ria.ru/20240312/putin-1932564152.html

Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России"

Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024

Путин рассказал об общении участников конкурса "Лидеры России"

Конкурс "Лидеры России" дает возможности для поддержания связей между участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:58

2024-03-12T17:58

2024-03-12T17:58

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России" дает возможности для поддержания связей между участниками, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России". "Очень важно, что в ходе подготовки складывается определенное сообщество людей, которые проходят обучение, проходят этот конкурсный отбор", - сказал Путин. По его словам, он слышал от участников прошедших лет, что им удается поддерживать связи друг с другом после окончания конкурса. "Я уже слышал об этом от выпускников прежних лет, удается поддерживать эти отношения, обмениваться информацией полезной, которую можно использовать на конкретном месте работы, но, повторяю, получая информацию из источников, которым вы доверяете, и которые являются весьма компетентными в своих областях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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россия, владимир путин, общество