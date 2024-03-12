https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html

СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину

СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину

Раскол коалиции союзников в вопросе поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину, передает Washington Post. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:35

2024-03-12T13:35

2024-03-12T13:36

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Раскол коалиции союзников в вопросе поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину, передает Washington Post."Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", — пишет издание.Немецкие, французские и британские официальные лица сейчас заняты лишь тем, что отпускают нелестные замечания в адрес друг друга, указывает автор материала. По его мнению, поводов предостаточно - утечка разговора немецких военнослужащих о возможном ударе по Крымскому мосту, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения войск на Украине. Но в это время лидеры европейских стран упускают из виду глубокие стратегические проблемы континента – слабую армию и вялое военное производство в Европе, говорится в статье.Всё это произошло на фоне столкновения союзников Киева с самой большой со времён холодной войны угрозой — потенциального конфликта с Россией, считает WP.Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932426378.html

https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html

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в мире, украина, москва, россия, владимир путин, эммануэль макрон, нато