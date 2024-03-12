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СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - РИА Новости, 12.03.2024
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13:35 12.03.2024 (обновлено: 13:36 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html
СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
Раскол коалиции союзников в вопросе поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину, передает Washington Post. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:35
2024-03-12T13:36
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Раскол коалиции союзников в вопросе поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину, передает Washington Post."Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", — пишет издание.Немецкие, французские и британские официальные лица сейчас заняты лишь тем, что отпускают нелестные замечания в адрес друг друга, указывает автор материала. По его мнению, поводов предостаточно - утечка разговора немецких военнослужащих о возможном ударе по Крымскому мосту, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения войск на Украине. Но в это время лидеры европейских стран упускают из виду глубокие стратегические проблемы континента – слабую армию и вялое военное производство в Европе, говорится в статье.Всё это произошло на фоне столкновения союзников Киева с самой большой со времён холодной войны угрозой — потенциального конфликта с Россией, считает WP.Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932426378.html
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в мире, украина, москва, россия, владимир путин, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО
СМИ: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину

WP: раскол в коалиции европейских союзников Украины играет Путину на руку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Раскол коалиции союзников в вопросе поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину, передает Washington Post.
"Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", — пишет издание.
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Немецкие, французские и британские официальные лица сейчас заняты лишь тем, что отпускают нелестные замечания в адрес друг друга, указывает автор материала. По его мнению, поводов предостаточно - утечка разговора немецких военнослужащих о возможном ударе по Крымскому мосту, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения войск на Украине. Но в это время лидеры европейских стран упускают из виду глубокие стратегические проблемы континента – слабую армию и вялое военное производство в Европе, говорится в статье.
Всё это произошло на фоне столкновения союзников Киева с самой большой со времён холодной войны угрозой — потенциального конфликта с Россией, считает WP.
Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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