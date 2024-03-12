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Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах - РИА Новости, 12.03.2024
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:43
2024-03-12T12:43
2024-03-12T12:43
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы сообщим, когда он примет решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в какой из трёх дней и как будет голосовать Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Песков: Кремль сообщит, в какой из дней Путин отдаст голос на выборах