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Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах - РИА Новости, 12.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:43 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/putin-1932479238.html
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах - РИА Новости, 12.03.2024
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:43
2024-03-12T12:43
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы сообщим, когда он примет решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в какой из трёх дней и как будет голосовать Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах

Песков: Кремль сообщит, в какой из дней Путин отдаст голос на выборах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы сообщим, когда он примет решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в какой из трёх дней и как будет голосовать Путин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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