https://ria.ru/20240312/putin-1932479238.html

Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах

Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах - РИА Новости, 12.03.2024

Песков пообещал сообщить, когда Путин проголосует на выборах

Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:43

2024-03-12T12:43

2024-03-12T12:43

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль сообщит, в какой из трёх дней и как будет голосовать на президентских выборах действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы сообщим, когда он примет решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в какой из трёх дней и как будет голосовать Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков