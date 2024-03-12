https://ria.ru/20240312/pupo-1932575559.html

Итальянский певец Пупо анонсировал концерт в России

Итальянский певец Пупо анонсировал концерт в России - РИА Новости, 12.03.2024

Итальянский певец Пупо анонсировал концерт в России

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под творческим псевдонимом Пупо, объявил о предстоящей поездке на концерт в России, заявив, что отправляется в "окопы" РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:53

2024-03-12T18:53

2024-03-12T18:53

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РИМ, 12 мар – РИА Новости. Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под творческим псевдонимом Пупо, объявил о предстоящей поездке на концерт в России, заявив, что отправляется в "окопы" ради "дела Мира". "Вместе со всеми моими музыкантами, техниками и репортерами я на неделю переезжаю в Москву. 15 марта в Кремлевском театре (Государственный Кремлевский дворец – ред.) я запишу специальный телевизионный выпуск "Пупо и друзья". Это будет мой скромный вклад в дело Мира. Вместо того чтобы спокойно и комфортно сидеть дома, я решил отправиться в "окопы", - написал он в соцсети.По информации на сайте Кремлевского дворца, на концерте "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" "прозвучат всеми любимые песни известного певца и композитора в дуэтном исполнении с российскими артистами". Билеты на мероприятие стоят от 1,8 до 20 тысяч рублей. Как сообщил Пупо, он едет в Россию не "из экономической нужды, не из желания стать более известным и любимым". "Мне не нужно ни то, ни другое. Я делаю это, потому что у меня была мечта. Мне снилось, что песня, простая песня, осветила умы двух человек. Двух мужчин, которых не разделяло ничего, кроме страсти к этой песне. Сон кончился тем, что они вдвоем спели припев, и когда они пожали друг другу руки, два их народа снова стали братьями", - написал певец. Пупо выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Пупо по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.

https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, новости культуры, италия