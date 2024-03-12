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ПСБ будет участвовать в проектах устойчивого развития Краснодарского края - РИА Новости, 12.03.2024
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18:51 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/psb-1932575269.html
ПСБ будет участвовать в проектах устойчивого развития Краснодарского края
ПСБ будет участвовать в проектах устойчивого развития Краснодарского края - РИА Новости, 12.03.2024
ПСБ будет участвовать в проектах устойчивого развития Краснодарского края
ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Краснодарского края; соответствующее соглашение подписано во вторник в рамках V Российского форума РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:51
2024-03-12T18:51
краснодарский край
антон дроздов
псб (банк псб)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Краснодарского края; соответствующее соглашение подписано во вторник в рамках V Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал". Документ подписали заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. По условиям соглашения банк и регион будут развивать долгосрочное стратегическое партнерство для распространения на территории Краснодарского края принципов устойчивого развития и ESG-трансформации. В частности, в ПСБ поддержит реализацию региональных ESG-инициатив, разработает системы оценки их эффективности, что должно послужить увеличению на Кубани числа компаний, которые продвигают собственные ESG-проекты, ориентированные на решение социальных и экологических вопросов края. "ПСБ обладает глубокой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития. Мы поддерживаем стремление Краснодарского края соблюдать ESG-принципы и видим большие перспективы в укреплении партнерства в этом направлении. Соглашение позволит сосредоточить наши совместные усилия на продвижении в крае повестки устойчивого развития, поддержке инициатив, оказывающих положительное влияние на экологию, экономику, качество жизни населения, бережное отношение к богатейшему природному и человеческому капиталу Кубани", – привели в пресс-службе ПСБ слова Дроздова. По словам министра экономики края, сегодня интерес предпринимателей к финансированию проектов устойчивого развития растет, что в полной мере соответствует достижению целей послания президента Федеральному Собранию. "Краснодарский край постоянно находится в топ-5 регионов по ESG. Уверен, что наше взаимодействие с ПСБ приведет к достижению больших успехов в области устойчивого развития. ESG-трансформация во многом позволит также повысить инвестиционную привлекательность Краснодарского края. Мы ожидаем со стороны ПСБ внедрение и реализацию ESG-инициатив в текущей работе банка, в том числе на территории Краснодарского края. Готовы рассматривать варианты поддержки инвестиционных проектов и общественных инициатив, в основе которых инновации, бережное использование природных ресурсов, социальная ответственность и эффективное управление. То, что полезно жителям и организациям Краснодарского края", – цитируются в сообщении слова Юртаева.
https://ria.ru/20240306/zhenschiny-1931455864.html
https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html
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краснодарский край, антон дроздов, псб (банк псб)
Краснодарский край, Антон Дроздов, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ будет участвовать в проектах устойчивого развития Краснодарского края

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации проектов устойчивого развития Краснодарского края; соответствующее соглашение подписано во вторник в рамках V Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал".
Документ подписали заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
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По условиям соглашения банк и регион будут развивать долгосрочное стратегическое партнерство для распространения на территории Краснодарского края принципов устойчивого развития и ESG-трансформации. В частности, в ПСБ поддержит реализацию региональных ESG-инициатив, разработает системы оценки их эффективности, что должно послужить увеличению на Кубани числа компаний, которые продвигают собственные ESG-проекты, ориентированные на решение социальных и экологических вопросов края.
"ПСБ обладает глубокой экспертизой в реализации проектов устойчивого развития. Мы поддерживаем стремление Краснодарского края соблюдать ESG-принципы и видим большие перспективы в укреплении партнерства в этом направлении. Соглашение позволит сосредоточить наши совместные усилия на продвижении в крае повестки устойчивого развития, поддержке инициатив, оказывающих положительное влияние на экологию, экономику, качество жизни населения, бережное отношение к богатейшему природному и человеческому капиталу Кубани", – привели в пресс-службе ПСБ слова Дроздова.
По словам министра экономики края, сегодня интерес предпринимателей к финансированию проектов устойчивого развития растет, что в полной мере соответствует достижению целей послания президента Федеральному Собранию.
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"Краснодарский край постоянно находится в топ-5 регионов по ESG. Уверен, что наше взаимодействие с ПСБ приведет к достижению больших успехов в области устойчивого развития. ESG-трансформация во многом позволит также повысить инвестиционную привлекательность Краснодарского края. Мы ожидаем со стороны ПСБ внедрение и реализацию ESG-инициатив в текущей работе банка, в том числе на территории Краснодарского края. Готовы рассматривать варианты поддержки инвестиционных проектов и общественных инициатив, в основе которых инновации, бережное использование природных ресурсов, социальная ответственность и эффективное управление. То, что полезно жителям и организациям Краснодарского края", – цитируются в сообщении слова Юртаева.
 
Краснодарский крайАнтон ДроздовПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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